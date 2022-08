FRF, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu la echipa națională. Decizia a fost luată, indiferent de rezultatele următoarelor partide din Liga Națiunilor

Selecționerul a fost pentru a explica faptul că ”tricolorii” au scos doar 3 puncte în primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

FRF vrea să-l păstreze la echipa națională pe Edi Iordănescu

În ciuda faptului că rezultatele echipei naționale a României nu sunt cele așteptate, directorul tehnic din cadrul FRF, Mihai Stoichiță, a dezvăluit că Edi Iordănescu va rămâne în funcție, indiferent de ultimele partide din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

”Edi nu trebuie să transmită dezamăgirea asta către jucători. Ăsta e talentul lui, de a remonta. Nu e nimic pierdut. E un vis de a te califica. Cred că primul meci e cel mai important, cu Finlanda, pe care trebuie să-l câștige.

E normal să fie puțin tensionat, pentru că știe cât de important este acest meci. Dacă vom câștiga cu Finlanda, va fi altfel. Tot timpul vorbim, el face analize, pregătește meciurile.

ADVERTISEMENT

Din ce am înțeles, din ce am vorbit și cu domnul președinte (n.r. – Răzvan Burleanu), Edi are sprijin total din partea noastră. Nu cred că ar fi cazul să dai un antrenor afară după niște rezultate, dacă munca pe care o face te mulțumește”, a declarat Stoichiță, la emisiunea .

Stoichiță crede că Iordănescu jr. vrea să rămână la națională

Mihai Stoichiță a oferit garanții că tehnicianul nu va fi înlăturat din funcție, deși în contract există o clauză prin care poate selecționerul poate fi demis în cazul în care naționala termină pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

”Dar trebuie să ai clauze intermediare, trebuie să cântărești ceea ce face. Vom trage concluzii, cu plusuri și minusuri. Probabil că Edi va continua indiferent de rezultate, pentru că modul lui de lucru este profesionist.

Mirel n-a fost susținut necondiționat? Edi a avut anumite supărări, dar i-am zis că așa e la fotbal. Nu ne-a spus de ce e supărat. Sigur că Edi va dori să continue”, a încheiat directorul tehnic din FRF.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a primit un și din partea tatălui său, fostul mare jucător și antrenor Anghel Iordănescu, acesta susținând că echipa națională are o mare problemă la nivelul jucătorilor, iar Federația a schimbat prea des selecționerii.