FRF, anunț important pentru suporteri! Când se pun în vânzare biletele pentru Georgia – România, debutul lui Gică Hagi pe banca naționalei

Federația Română de Fotbal a oferit un anunț important pentru toți suporterii echipei naționale. Când se pun în vânzare și cât vor costa biletele pentru Georgia - România.
Iulian Stoica
01.05.2026 | 18:33
FRF anunt important pentru suporteri Cand se pun in vanzare biletele pentru Georgia Romania debutul lui Gica Hagi pe banca nationalei
Anunț important pentru fani înainte de Georgia - România. Câte bilete sunt disponibile la debutul lui Gică Hagi pe bancă.
Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri amicale în luna iunie: cu Georgia, în deplasare, și acasă, contra Țării Galilor. Aceste partide vor marca și debutul lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor”, astfel că Federația Română de Fotbal a anunțat cum își pot achiziționa fanii biletele.

FRF, anunț despre bilete din Georgia – România

Georgia – România se va desfășura marți, 2 iunie, de la ora 22:00. Cum meciul se va disputa în deplasare, fanii trebuie să-și cumpere bilete de pe platforma gazdelor. În acest context, Federația Română de Fotbal a anunțat că tichetele pentru suporterii „tricolori” vor fi puse în vânzare sâmbătă, 2 mai, iar acestea vor costa 66 de lei, fiind alocate în număr de 1.326.

„Marți, 2 iunie, ora 20:00, ora României, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe stadion „Mikheil Meskhi”, într-un meci amical. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români.

Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30. Sunt disponibile pentru suporterii români 1.326 de bilete. Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă”, s-a arătat în anunțul FRF.

Gică Hagi, față în față cu debutul la națională

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gică Hagi a fost instalat pe banca tehnică a echipei naționale. „Regele” a transmis că obiectivul său este să câștige toate meciurile, iar mentalitatea jucătorilor trebuie să fie de învingători. Partidele amicale cu Georgia și Țara Galilor sunt prilejul ideal pentru ca noul selecționer să-și testeze ideile de joc.

 „M-am născut să câștig, nu să exist! Obiectivul meu este să câștig orice meci. Va veni și înfrângerea, dar nu trebuie să ne fie frică de ea. Trebuie să facem totul ca să câștigăm. Mentalitatea de învingător, asta e calitatea numărul unu. Nu putem să ne plângem că nu avem jucători. Acum mult timp am spus că nu ai cum să nu găsești 22 de jucători în toată țara cu care să fii competitiv în Europa. Ne dorim să câștigăm grupa de Nations League. Nu suntem cei mai buni, dar putem fi”, a declarat Gică Hagi când a fost numit selecționer.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
