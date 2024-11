Mihai Stoichiță a dat ultimele detalii despre Raul Florucz la FANATIK SUPERLIGA. Vârful de la Olimpia Ljubljana monitorizat atent de „Il Luce” ar putea să joace pentru naționala României în trei luni.

FRF, anunț oficial despre Raul Florucz, dorit de Mircea Lucescu la națională. „În trei luni se rezolvă”

în campionatul Sloveniei, dar și în Conference League. Atacantul austriac cu părinți români i-a atras atenția lui Mircea Lucescu, care îl dorește la naționala României.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a vorbit despre situația atacantului de la Olimpia Ljubljana la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

Oficialul FRF a dezvăluit că Raul Florucz o să obțină cetățenia română în trei luni. Mihai Stoichiță a spus că atacantul o să fie gata de joc pentru națională în cazul în care Mircea Lucescu o să îl cheme în lotul „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

„A înscris și duminică în deplasare la Celje. În ultima vreme nu e meci în care să nu dea assist și goluri. În trei luni actele o să fie gata, se rezolvă. Trei luni e termenul în care el va obține cetățenia română, probabil Lucescu o să meargă să îl vadă, să își dea acordul.

(n.r. – În trei luni poate să joace pentru naționala României?) Dacă îl alege Lucescu, da. Este un jucător interesant, chiar mă uitam cu Robert la el. Nu doar Rapid și CFR Cluj a fost pe urmele lui”, a declarat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Cluburile din SuperLiga nu l-au dorit pe Raul Florucz: „L-a propus peste tot la un preț de 200.000 de euro”

Raul Florucz ar fi putut juca în SuperLiga. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că din fotbalul românesc pe vreme când costa doar 200.000 de euro.

„Remus Răureanu mi-a trimis niște informații legate de Raul Florucz. A vorbit cu Mihăiță Pleșan, omul care l-a propus pe Raul la FRF.

ADVERTISEMENT

Acum un an l-a propus peste tot în România la un preț în jur de 200.000 de euro și nu l-a vrut nimeni. Să îl cumpere de la Lokomotiva Zagreb, o pepinieră a celor de la Dinamo Zagreb.

Acum, Olimpija Ljubljana are oferte pentru Florucz de peste un milion de euro. Are 23 de ani, e cotat la 700.000 de mii de euro. Are 7 meciuri, 3 goluri și 2 assist-uri. Mihăiță Pleșan se mai ocupă și cu impresariatul”, spunea Cristi Coste