FRF, anunțul momentului despre Ionuț Radu. Ce s-a întâmplat cu portarul la antrenamentul oficial al României

Turcia – România este partida decisivă care va stabili finalista barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fanii echipei naționale au primit o veste îngrijorătoare în weekend-ul trecut. Ionuț Radu, cel mai în formă portar român, a ieșit accidentat în Celta Vigo – Alaves. Deși a întâmpinat această situație, jucătorul s-a alăturat lotului, iar FRF a oferit ultimele detalii despre situația sa.

Mihai Stoichiță, anunțul momentului despre Ionuț Radu

După ce Ionuț Radu a ieșit cu greu de pe teren la finalul partidei dintre Celta Vigo și Alaves, Mircea Lucescu a decis să îl convoace de urgență pe Laurențiu Popescu. Portarul a efectuat un RMN în Spania, în urma căruia medicii nu au găsit nicio leziune musculară, astfel că Radu s-a alăturat lotului de la Mogoșoaia.

În cadrul ediției speciale de FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a purtat un dialog cu jurnalistul FANATIK Cristi Coste. Oficialul FRF a mărturisit că atmosfera din cadrul lotului național este bună, iar singurul semn de întrebare îl reprezintă starea de sănătate a lui Ionuț Radu. Stoichiță a dezvăluit că medicii vor trage concluziile abia după antrenamentul oficial.

Mihai Stoichiță transmis că jucătorii români sunt optimiști: „E o atmosferă pozitivă în cadrul echipei naționale. Vom vedea la sfârșitul antrenamentului dacă Ionuț Radu e apt sau nu de joc”. Cristi Coste a întrebat cum s-a prezentat Ionuț Radu la primul antrenament de la Mogoșoaia: „În momentul acesta cum e? După ce l-ați văzut ieri la antrenamentul desfășurat la Mogoșoaia?”.

Oficialul FRF a subliniat că o decizie finală se va lua abia după antrenamentul oficial: „Nu știu să mă pronunț, pentru că nu sunt doctor. O să vedem! Ce spun medicii e foarte important, nu ceea ce spun eu. La sfârșitul antrenamentului vom avea decizia lor. În funcție de rezultatul medical se va stabili dacă va fi în lot sau nu. Se așteaptă să se vadă dacă va avea sau nu dureri”.

Ionuț Radu, cel mai în formă portar român

Ionuț Radu este fără doar și poate cel mai în formă portar român. Ajuns în vara anului trecut în La Liga, jucătorul a reușit să se impună ca titular în poarta lui Celta Vigo. De-a lungul sezonului în curs, Radu a adunat 39 de meciuri pentru formația iberică, alături de care s-a calificat în sferturile UEFA Europa League.

s-a accidentat în ultima partida de campionat. Mircea Lucescu i-a mai convocat pe Marian Aioanei, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu, însă cei trei nu au nicio prezență sub „tricolor”. Cum , suporterii speră că va fi 100% apt pentru barajul cu Turcia.

8 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu

7 selecții a adunat portarul la echipa națională