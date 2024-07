FRF ar fi încercat să intre în legalitate pe ascuns! Detalii în premieră din procesul de dizolvare a Federației

Tudor Iacov a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre procesul de dizolvare al Federației Române de Fotbal. Președintele de la Progesul București susține că FRF ar fi încercat să intre în legalitate pe ascuns în urmă cu câteva luni.

ACS Tenis Club Pamira, Asociația Fotbal Club Rapid București (AFC Rapid) și FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA . Tudor Iacov face parte din proces și aduce detalii importante în lupta cu FRF.

Președintele echipei feminine Progresul București spune că . Tudor Iacov a dezvăluit cum a încercat Răzvan Burleanu să facă acest lucru posibil la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„FRF a procedat într-un mod absolut abuziv inclusiv cu Progresul București. Federația Română de Fotbal a organizat o Adunare Generală cu acreditări de presă pe data de 04.06.2024, la începutul lunii iunie.

La respectiva Adunare Generală au fost convocați doar membrii care nu apăreau în registrul de la Tribunalul București, exact cum se face de 20 și ceva de ani. Am fost la respectiva Adunare Generală cu o zi înainte, le-am lăsat o notificare în care le-am spus că Adunarea Generală pe care vor să o organizeze nu este Adunarea Generală a FRF, ci a unora care se întâlnesc de pe stradă, așa spune legea.

A doua zi am venit și am dat declarații în fața Federației. Între timp am continuat să urmăresc dacă nu cumva încearcă să intre în legalitate pentru că anul trecut a apărut un recurs în interesul legii 19/2023 care stabilește în mod definitiv cum trebuie să se procedeze cu federațiile sportive”, a spus Tudor Iacov.

Tudor Iacov, în război cu FRF: „Au încercat să se ascundă de mine”

„Recursul în interesul legii se aplică de la data intrării în vigoare a legii, adică din 2000. Mă gândeam că cei de la FRF o să încerce o acțiune, am descoperit că au introdus o acțiune de modificări a actelor constitutive fără să știe nimeni pe rolul Tribunalului București.

Ce vreți să modificați, până acum ați spus că nu aveți nevoie. Am făcut demersuri să văd când apare primul termen, care a fost pe 21 iunie. Cu o zi înainte de termenul respectiv am făcut cerere de intervenție împreună cu AFC Rapid, cel din 2000 care a fost al lui Copos.

Pe 21 este termen la Tribunalul București, când ajung acolo era pus termen la ora 15:00. La ora respectivă nu mai era niciun proces în tot Tribunalul București. Încerc să aflu sala, nu am reușit să aflu sala.

Inclusiv cei de la arhivă mi-au spus că nu există niciun dosar, că nu am niciun fel de cerere de intervenție. Din întâmplare i-am văzut pe avocații Federației, care au încercat să se ascundă de mine, dar i-am văzut și m-am dus după ei.

În sala s-a dat termen pe 3 iulie pentru a fi convocat încă un club, ACS Tenis Club Pamira. Ca să obțin hotărâri care privesc federațiile sportive la tenis m-am aliat și cu un club de tenis. S-a dat termen, între timp mi-au dat acces la dosar”, a mai spus Tudor Iacov.

Tudor Iacov, despre Adunarea Generală secretă a FRF: „Nu au respectat nicio lege, este foarte grav”

„Am observat că pe data de 4 aprilie, deci cu două luni înainte de Adunarea Generală de pe 4 iunie, FRF a făcut o Adunare Generală. Legea te obligă să fie publică orice aprobare de bilanț, Adunare Generală și modificare.

Ei au făcut o Adunare Generală secretă pe data de 4 aprilie, convocând doar membrii din registru, iar 80% dintre ei cred că nu mai există. Adunarea Generală de pe 4 prezidată de Răzvan Burleanu a avut 0 membrii prezenți.

Statutul prevede că poți să o faci și a doua zi dacă e extraordinară. Din întâmplare, a doua zi se prezintă 13 cluburi care apar în registru. Aceste cluburi sunt Unirea Dej, Fotbal Club Dinamo al domnului Badea și opt licee cu profil sportiv și treu cluburi sportive școlare, toate aparținând Ministerului Educației.

Ce fac? Iau o hotărâre prin care dezafiliază toți membrii care mai apăreau în registru și afiliază 278 pe o listă, care vin și pe 4.06 la Adunarea Generală. Cu procesul verbal și Adunarea Generală au venit în instanță să îi înscrie

Nu au respectat nicio lege, este foarte grav că s-a făcut o Adunare Generală secretă cu membrii cu Comitetul Executiv și cu echipe care sunt cluburi de drept public, care au o mare problemă. Există o hârtie dată de Ministerul Educației prin care spune că echipele școlare nu pot face parte din FRF”, a încheiat președintele de la Progresul București.

