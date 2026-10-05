FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gică Hagi traversează una dintre cele mai dificile perioade de la revenirea pe banca echipei naționale, iar în jurul primei reprezentative au început să apară deja scenarii privind viitorul selecționerului. Înaintea meciului cu Suedia, Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA un posibil plan al Federației Române de Fotbal în cazul în care „Regele” ar decide să renunțe la funcție. Potrivit informațiilor prezentate de directorul FANATIK, Edi Iordănescu ar fi singurul nume pregătit să preia imediat naționala.

Horia Ivanovici anunță planul B al FRF: „În secunda 1 va fi pus Edi Iordănescu”

Horia Ivanovici susține că FRF nu ia în calcul, în acest moment, demiterea lui Gică Hagi, indiferent de rezultatul meciului cu Suedia. Scenariul s-ar schimba însă dacă selecționerul ar decide singur să plece. Potrivit lui Horia Ivanovici, scenariul despre care vorbește nu ar presupune o listă extinsă de antrenori analizați de Federație. Acesta susține că .

ADVERTISEMENT

„Federația este pregătită și pentru planul B. Dacă Hagi își dă demisia, în funcție de ce va fi diseară, că-l huiduie lumea, că e fluierat sau după cele șase partide, că poate ne bat toți, atunci Federația are planul B. Nu-l va da afară, pentru că pe rege nu ai cum să-l dai afară, dar dacă va renunța Hagi, atunci în secunda 1 va fi pus Edi Iordănescu.

Deci nu există listă lungă, scurtă, există doar Edi Iordănescu, cel care postează în ultima vreme, e foarte activ. În anii trecuți, când erau meciuri, nu zicea nimic. Acum sunt cele mai multe ieșiri ale lui Edi în ultimele 10 zile de când îl știu eu. Cred că are postări acum și ieșiri mai multe decât în toată cariera lui și nu cred că e întâmplător“, a anunțat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, tot mai prezent în jurul naționalei

Horia Ivanovici consideră că nu sunt întâmplătoare. Edi Iordănescu a publicat inclusiv imagini cu echipa națională și cu suporterii, însoțite de mesaje de susținere înaintea meciului cu Suedia. Horia Ivanovici a mers și mai departe și a oferit un interval foarte clar pentru o eventuală schimbare pe banca naționalei.

ADVERTISEMENT

„Și ce a scris pe Facebook, să-i susținem etc, se implică. A dat poză cu jucătorii toți de gât, cu Zidul Galben, dar toate acestea au fost în mandatul lui. Este un Edi Iordănescu care se află acolo, îl simt pe Edi că și-ar dori să se întoarcă la națională. Iar informațiile noastre la FANATIK sunt foarte simple: dacă se întâmplă ceva cu Hagi, că vrea el, atunci Edi va fi în 24 de ore noul selecționer“, a continuat directorul FANATIK.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici dezvăluie de ce nu a continuat Edi la națională în 2024

Horia Ivanovici a vorbit și despre motivele pentru care Edi Iordănescu ar fi decis să încheie mandatul precedent la echipa națională, respingând ideea că problema principală ar fi fost una financiară: „Eu și cu Edi suntem vecini, facem 5 minute în plimbare de la unul la altul. Am vorbit de multe ori cu el și nu a fost problema de bani, să lea dea la secunzi și așa mai departe. Dacă nu le dădea Burleanu, le dădea de la el secunzilor. Pur și simplu se adunase multă presiune cu familia și cea mai mare a venit în urma unui bullying extrem de mare cu copiii la școală. A fost ceva de genul – Ce facem, o luăm de la capăt încă doi ani acum? -.

Burleanu e zgârcit, da, drămuitor, dar nu a fost de bani. Problema este că Edi va veni acum în secunda 1, pentru că nimeni nu-l vede decât pe Edi că poate reuși. Nu că e o garanție, doar că pe el îl văd să facă ceva“, a încheiat Horia Ivanovici.