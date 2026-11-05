FRF, ce lovitură! Atacantul lui Hoffenheim a lăsat Germania și va juca pentru România

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Conducerea Federației Române de Fotbal a reușit o lovitură importantă. Șefii de la Casa Fotbalului l-au convins pe atacantul David Creța (18 ani) să joace pentru selecționatele României, după ce până acum a reprezentat Germania.

Un atacant de 18 ani va juca pentru România

David Creța este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Germania. Născut în România, dar crescut în țara de adopție de la vârsta de 2 ani, atacantul a jucat pentru naționalele U16 și U17 ale Germaniei, dar acum .

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”David Creța, atacantul născut în aprilie 2008, legitimat la TSG Hoffenheim, a primit în această dimineață acceptul oficial din partea FIFA pentru a schimba federația și a îmbrăca tricoul echipei naționale a României!

După un parcurs remarcabil la selecționatele U16 și U17 ale Germaniei (unde a strâns 18 prezențe și a marcat 5 goluri), David a ales să joace pentru România: de astăzi înainte va lupta doar pentru tricolor!

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David s-a născut la Cluj-Napoca, dar locuiește în Germania de la vârsta de 2 ani. Este primul internațional de juniori care alege România după ce a evoluat pentru o reprezentativă din țările cu TOP 5 campionate. Suntem mândri că ai ales să îmbraci tricoul galben, David! Îți dorim mult succes și cât mai multe goluri în tricoul naționalei!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României.

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Cine este David Creța

Născut la Cluj-Napoca pe 27 aprilie 2008, David Creța a plecat în Germania cu familia încă de când era foarte mic. El a început fotbalul la 6 ani la clubul Kirchardt, iar în 2021 a fost coptat în academia celor de la Hoffenheim.

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În sezonul 2024-2025 a fost golgheterul campionatului DFB-Nachwuchsliga A, categoria U17, cu 11 goluri. În urmă cu un an a semnat primul contract de profesionist cu Hoffenheim, iar apoi l-a prelungit până în 2028. El joacă acum pentru echipa U19 a grupării germane și a marcat nouă goluri în nouă partide în întrecerea internă. De asemenea, are două goluri reușite și în Youth League.

A debutat la naționala U16 a Germaniei în 2024, alături de care a câștigat Turneul celor Patru Națiuni din Portugalia, înainte de a face pasul la U17 și apoi la U18. În total a jucat 18 meciuri și a marcat cinci goluri la reprezentativele Germaniei.

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FRF l-a ignorat pe Luca Moisă

Un alt jucător important care ar fi putut reprezenta România este mijlocașul Luca Moisă. Născut la Las Vegas din părinți români, fotbalistul a evoluat deja pentru reprezentativele de juniori ale Statelor Unite.

În vârstă de 18 ani, Moisă are deja șapte apariții în MLS cu echipa Real Salt Lake și se poate mândri cu dueluri tari împotriva unor jucători de top precum Antoine Griezmann sau Heung-min Son. Însă, , lucru care l-a dezamăgit teribil pe tatăl său.