FRF clarifică situaţia invitaţiilor pentru cei din „Generaţia de Aur”: „Există o singură condiţie!”

Doi foști mari jucători ai “Generației de Aur” s-au arătat deranjați de faptul că Răzvan Burleanu nu le-a acordat invitații la meciul României cu Elveția. Pe acest subiect, oficialii FRF clarifică situația invitațiilor. pe care aceștia trebuie să o respecte pentru a intra în posesia biletelor.

FRF clarifică situaţia invitaţiilor pentru cei din “Generaţiei de Aur”

Doi dintre cei mai mari fotbaliști ai “Generației de Aur” s-au arătat deranjați de faptul că Răzvan Burleanu nu le-a oferit bilete la meciul România – Elveția. Florin Prunea și Ionuț Lupescu sunt cei doi foști jucători care au aprins acest subiect.

În acest context, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, un oficial FRF clarifică situația invitațiilor. Andrei Vochin susține că toți foștii jucători care au evoluat cel puțin un minut la echipa națională beneficiază de bilete, cu o singură condiție: să le solicite!. Apoi, le vor primi gratuit din partea Federației.

“Am să mai spun o dată. De 10 ani, de când sunt în Federație, cred că am spus-o de 50 de ori până acum. Una dintre primele decizii manageriale ale lui Răzvan Burleanu a fost aceea că orice fotbalist care a evoluat un minut la echipa națională va beneficia, cât timp această administrație va fi aici, de invitații la toate evenimentele organizate de Federație.

Adică, meciuri ale echipei naționale, de seniori, de tineret, de juniori, finale de Cupă sau Supercupă. Însă, cu o singură condiție. Să solicite. Adică să spună dacă vrea la meci. Și i se trimite un bilet. De 10 ani există această regulă și o pot confirma toți foștii internaționali.

Altfel, rămân niște bilete care nu sunt date și nu pot alți oameni să beneficieze de ele. Din punctul acesta de vedere a fost o inițiativă a administrației Burleanu din secunda unu a mandatului care a început în 2014″, a spus Andrei Vochin.

Andrei Vochin a ieșit la atac după calificarea României la Euro 2024: „Unii doar au făcut pe antrenorii la TV”

În același timp, consilierul președintelui FRF a atacat o parte a analiștilor tv care au criticat echipa națională fără temei, iar mirarea cea mai mare a fost aceea că printre ei s-au aflat și oameni de fotbal.

“Pe mine m-a tulburat să văd oameni din fotbal. La jurnaliști pot să înțeleg. Eu am o formațiune, m-am dus pe o nișă, asta tehnico-tactică, ca jurnalist am vorbit cu foarte mulți oameni. Am înțeles ce am făcut, nu sunt la fel de bun pe cancanuri, pe chestii de genul ăsta cum sunt alți colegi de ai mei, nu sunt la fel de bun pe scriitură cum sunt alți colegi de ai mei.

Ok. Asta e nișa mea. Domne, dar tu ești specialist. Ești fie antrenor, fie fost jucător. Păi chiar nu vezi lucrurile astea? Înseamnă că ai o problemă mare, având o școală în spate, făcând pe antrenorii pe la unele echipe. Că nu pot să îi numesc antrenori, că unii au făcut pe antrenorii și au zis că e mai bine la studio, cu domnii ziariști, de îi înjuram noi. E bine să stai în studio.

Pe ăștia nu îi pot înțelege. Nu ai fost în stare nici pe teren să faci pe antrenorul, vii în studio și nu ești în stare să faci o analiză? Dacă ajungi să îți cer scuze după aceea. Eu asta înțeleg”, , în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

