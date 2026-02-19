FRF dă o nouă lovitură înaintea barajului cu Turcia: a prelungit parteneriatul cu Penny până în 2030! „Investim în viitorul generațiilor tinere”

ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a anunțat prelungirea înțelegerii cu PENNY România. Noul contract va fi valabil pentru încă patru ani, până în 2030, iar compania se va implica activ în sportul din țara noastră.

FRF, înțelegere cu PENNY până în 2030

Colaborarea dintre Federația Română de Fotbal și PENNY datează de mai bine de 10 ani, din 2015. „Tricolorii” celor 20 de naționale ale României vor beneficia în continuare de tot sprijinul și suportul companiei, întrucât înțelegerea a fost prelungită până în anul 2030.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut de FRF, prin intermediul unui comunicat în care prezintă succesul colaborării, dar și continuitatea în proiectele dedicate performanței în sportul românesc.

„Federația Română de Fotbal (FRF) și PENNY România anunță prelungirea până în 2030 a parteneriatului, consolidând astfel unul dintre cele mai importante și mai longevive parteneriate din istoria Federației. Compania își continuă implicarea ca sponsor principal al tuturor celor 20 echipe naționale ale României.

ADVERTISEMENT

Început în 2015, parteneriatul dintre PENNY și FRF a evoluat dincolo de susținerea competițională, devenind o platformă de investiție pe termen lung în dezvoltarea fotbalului românesc. Extinderea colaborării oferă continuitate proiectelor dedicate performanței, formării tinerelor generații și susținerii fotbalului la nivel național”, s-a arătat în .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre parteneriatul cu PENNY

Președintele FRF s-a arătat încântat de faptul că proiectele vor continua. Pe lângă susținerea fotbalului românesc, Răzvan Burleanu consideră că FRF și PENNY au o dorință comună, anume de a investi în viitorul generațiilor tinere.

„Pentru Federația Română de Fotbal, parteneriatul cu PENNY înseamnă mai mult decât susținere financiară, înseamnă încredere pe termen lung și dorința comună de a investi în viitorul generațiilor tinere. Vom continua să dezvoltăm împreună proiecte dedicate copiilor și juniorilor, să susținem echipele naționale și să aducem fotbalul mai aproape de comunități din întreaga țară. Le mulțumim partenerilor noștri pentru angajamentul ferm și pentru viziunea pe care o împărtășim: aceea de a construi un fotbal românesc modern, competitiv, incluziv și conectat la nevoile suporterilor”, a declarat Răzvan Burleanu.

ADVERTISEMENT

Daniel Gross, CEO PENNY România, consideră că fotbalul unește, iar parteneriatul cu FRF va aduce în continuare bucurie pentru suporterii români: „Fotbalul ne unește și suntem mândri să continuăm această călătorie extraordinară alături de FRF. În cei 10 ani de parteneriat, am devenit acasă pentru echipele naționale ale României. Prelungirea până în 2030 demonstrează angajamentul nostru pe termen lung față de fotbalul românesc. Vom continua să susținem toate cele 20 echipe naționale și să dezvoltăm proiecte care să aducă bucurie suporterilor români”.

PENNY ajută toate cele 20 de naționale sub egida FRF

PENNY, pe parcursul colaborării, s-a implicat activ în viața tuturor 20 de naționale ce se află sub egida Federației Române de Fotbal. Toate echipele se vor bucura în continuare de susținerea companiei.

„În baza parteneriatului prelungit, PENNY rămâne sponsorul principal al tuturor celor 20 echipe naționale aflate sub egida Federației Române de Fotbal: Echipa Națională a României, Echipa Națională de Fotbal Feminin, Echipa U21, Echipa U20, Echipa U19, Echipa U18, Echipa U17, Echipa U16, Echipa U15, Echipa U23 Fotbal Feminin, Echipa U19 Fotbal Feminin, Echipa U18 Fotbal Feminin, Echipa U17 Fotbal Feminin, Echipa U16 Fotbal Feminin, Echipa U15 Fotbal Feminin, Echipa de Fotbal pe plajă, Echipa de Futsal, Echipa de e-Football, Echipa de Fotbal pentru nevăzători și Echipa de Fotbal pentru amputați”, s-a arătat în comunicatul FRF.

PENNY a donat peste 2 milioane de euro sub formă de echipament sportiv

Pe lângă susținerea echipelor naționale, PENNY a donat peste 2 milioane de euro sub formă de echipamente sportive proiectul Liga Punctelor, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de antrenament la nivel local. Totodată, peste 25.000 de tricouri galbene au fost oferite pentru „Zidul Galben” în competițiile internaționale.

Totodată, c ; în 2026, peste 40.000 de copii participă la competiție la nivel național.

Pe parcursul colaborării, FRF și PENNY au creat simpatica mascotă RONNY. În același timp, .

Prin prelungirea parteneriatului până în 2030, PENNY și FRF reconfirmă o colaborare construită pe stabilitate, investiții și obiective comune, cu impact asupra performanței sportive și dezvoltării fotbalului românesc pe termen lung.