Sport

FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie să facă rost de bani din amenzi!”. Exclusiv

Gigi Becali susţine că are de luat o sumă importantă de la FRF. FCSB va obţine un pot important pentru că în sezonul trecut a respectat regula 5+6.
Marian Popovici
20.11.2025 | 22:30
FRF datoare catre Gigi Becali Ce suma are de incasat patronul FCSB Trebuie sa faca rost de bani din amenzi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: "Trebuie să facă rost de bani din amenzi!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Regula „5+6” a fost implementată la începutul anului 2024. Iar cluburile din SuperLiga care folosesc pe toată durata partidelor minimum 5 jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională dintre care minimum unul eligibil pentru România U21.

FCSB, pot important de la FRF! Gigi Becali are de încasat 700.000 de euro

În stagiune precedentă, FCSB este una dintre echipele care au respectat regula „5+6”, ceea ce le aduce şi un bonus de aproximativ 700.000 de euro, din fondul de premiere de 2.000.000 de euro pus la bătaie de FRF.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit la FANATIK despre această regulă şi spune că încă aşteaptă cei 700.000 de euro bonus de la Federaţie, pentru că echipa sa a respectat „5+6” pe tot parcursul stagiuni precedente:

„Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie să încasăm aceşti bani. Nu ştiu când vor intra pentru că, din ce am înţeles şi eu, trebuie să facă aceşti bani din amenzi.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea (n.r. cluburile care nu au respectat regula) la comisii şi o să fie nevoite să plătească banii. Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul:...
Digisport.ro
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!

Gică Hagi a răbufnit după ce Farul a fost lăsată în afara premierii: „S-au dat banii din pix!”

În sezonul 2024-2025 au respectat regula „5+6” FCSB, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul şi Farul. Pe lângă condiţia iniţială referitoare la folosirea jucătorilor formaţi la nivel naţional, FRF a introdus o condiţie: anume că dacă sunt mai mult de trei formaţii care respectă regula, vor fi premiate financiar doar cele mai bine clasate trei formaţii.

În acest caz, FCSB, U Cluj şi Hermannstadt, care urmează să împartă cei 2.000.000 de euro. Această situaţie l-a iritat pe Gică Hagi, care a ieşit la atac după ce Farul a fost lăsată în afara echipelor premiate:

ADVERTISEMENT

„Dacă și eu am îndeplinit regula, de ce să nu primesc? Ceva bizar, o anomalie. Împarte-le tuturor celor care au respectat regula. De ce dați toți banii la unii? Pe ce criterii? Doar că așa vor unii. S-au dat banii din pix.

Ne dați reguli de respectat, le respectăm, dar le împărțim numai la două echipe. Banii de la UEFA. Farul a respectat, vrem și noi să luăm, cât o fi suma, 200.000, 300.000, nu contează! Și pentru noi sunt bani!”, a spus „Regele”.

Amendă de 150.000 de euro pentru cluburile care nu respectă regula „5+6”

Majoritatea cluburilor nu au respectat regula „5+6”. Iar conform regulamentului, echipele sunt amendate cu 150.000 de euro dacă nu respectă regula în cel puţin 75% din meciuri. Din acest sezon, regula a suferit modificări.

Pe durata unui joc este necesar să participe în teren minimum cinci jucători formaţi la nivel naţional, Regula se aplică pentru cel puţin 75% din meciurile aferente unui sezon din SuperLiga şi Cupa României.

Doar şase echipe au respectat regula în acest sezon până acum

Există şi excepţii. Utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât dacă o echipă utilizează trei jucători U21 în teren pe durata întregului meci, regula se va considera îndeplinită pentru partida respectivă.

În sezonul 2025-2026, au respectat regula „5+6” doar şase cluburi: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt și FC Argeș. În actuala stagiune, cele mai bine clasate cinci formaţii care respectă regula sunt premiate.

„Regula 5+6 își propune să încurajeze creșterea numărului de jucători formați la nivel național eligibili pentru naționalele României la nivelul primului eșalon fotbalistic din țara noastră, precum și creșterea bazei de selecție printr-o conectare mai bună la diaspora, fiindcă ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor românilor care au plecat în afara țării”, Răzvan Burleanu

  • 5 formaţii au respectat regula „5+6” în sezonul trecut
  • 150.000 de euro este sancţiunea cluburilor care nu respectă regula
Amendă uriașă pentru Andrei Borza la Rapid. Scandal cu directorul sportiv Mauro Pederzoli
Fanatik
Amendă uriașă pentru Andrei Borza la Rapid. Scandal cu directorul sportiv Mauro Pederzoli
Liga 2, live video etapa 14. Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0. Victorie...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0. Victorie uriașă a „vulturilor verzi”. Cum arată clasamentul
Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o...
Fanatik
Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!