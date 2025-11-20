FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie să facă rost de bani din amenzi!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Regula „5+6” a fost implementată la începutul anului 2024. Iar cluburile din SuperLiga care folosesc pe toată durata partidelor minimum 5 jucători formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională dintre care minimum unul eligibil pentru România U21.

FCSB, pot important de la FRF! Gigi Becali are de încasat 700.000 de euro

În stagiune precedentă, FCSB este una dintre echipele care au respectat , ceea ce le aduce şi un bonus de aproximativ 700.000 de euro, din fondul de premiere de 2.000.000 de euro pus la bătaie de FRF.

Gigi Becali a vorbit la FANATIK despre această regulă şi spune că încă aşteaptă cei 700.000 de euro bonus de la Federaţie, pentru că echipa sa a respectat „5+6” pe tot parcursul stagiuni precedente:

„Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie să încasăm aceşti bani. Nu ştiu când vor intra pentru că, din ce am înţeles şi eu, trebuie să facă aceşti bani din amenzi.

Adică să îi ia de la cluburile care nu au respectat regula. O să le dea (n.r. cluburile care nu au respectat regula) la comisii şi o să fie nevoite să plătească banii. Nu îmi fac probleme, vor intra până la urmă”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Gică Hagi a răbufnit după ce Farul a fost lăsată în afara premierii: „S-au dat banii din pix!”

În sezonul 2024-2025 au respectat regula „5+6” FCSB, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul şi Farul. Pe lângă condiţia iniţială referitoare la folosirea jucătorilor formaţi la nivel naţional, FRF a introdus o condiţie: anume că dacă sunt mai mult de trei formaţii care respectă regula, vor fi premiate financiar doar cele mai bine clasate trei formaţii.

În acest caz, FCSB, U Cluj şi Hermannstadt, care urmează să împartă cei 2.000.000 de euro. care a ieşit la atac după ce Farul a fost lăsată în afara echipelor premiate:

„Dacă și eu am îndeplinit regula, de ce să nu primesc? Ceva bizar, o anomalie. Împarte-le tuturor celor care au respectat regula. De ce dați toți banii la unii? Pe ce criterii? Doar că așa vor unii. S-au dat banii din pix.

Ne dați reguli de respectat, le respectăm, dar le împărțim numai la două echipe. Banii de la UEFA. Farul a respectat, vrem și noi să luăm, cât o fi suma, 200.000, 300.000, nu contează! Și pentru noi sunt bani!”, a spus „Regele”.

Amendă de 150.000 de euro pentru cluburile care nu respectă regula „5+6”

Majoritatea cluburilor nu au respectat regula „5+6”. Iar conform regulamentului, echipele sunt amendate cu 150.000 de euro dacă nu respectă regula în cel puţin 75% din meciuri. Din acest sezon, regula a suferit modificări.

Pe durata unui joc este necesar să participe în teren minimum cinci jucători formaţi la nivel naţional, Regula se aplică pentru cel puţin 75% din meciurile aferente unui sezon din SuperLiga şi Cupa României.

Doar şase echipe au respectat regula în acest sezon până acum

Există şi excepţii. Utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât dacă o echipă utilizează trei jucători U21 în teren pe durata întregului meci, regula se va considera îndeplinită pentru partida respectivă.

În sezonul 2025-2026, au respectat regula „5+6” doar şase cluburi: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt și FC Argeș. În actuala stagiune, cele mai bine clasate cinci formaţii care respectă regula sunt premiate.

„Regula 5+6 își propune să încurajeze creșterea numărului de jucători formați la nivel național eligibili pentru naționalele României la nivelul primului eșalon fotbalistic din țara noastră, precum și creșterea bazei de selecție printr-o conectare mai bună la diaspora, fiindcă ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor românilor care au plecat în afara țării”, Răzvan Burleanu