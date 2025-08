FRF, decizie de urgență după moartea lui Ion Iliescu!

Fostul șef de stat a suferit enorm în ultimele luni din cauza cancerului pulmonar, însă într-un final a pierdut bătălia pentru viață. La puțin timp după aflarea veștii, Federația Română de Fotbal a făcut un anunț cu privire la ziua meciurile din Cupa României.

Ce decizie a luat FRF după moartea lui Ion Iliescu

Pe 6 august vor avea loc 30 de partide în turul al doilea din Cupa României, iar Federația Română de Fotbal a anunțat că în debutul tuturor acestor meciuri se va ține un moment de reculegere în cinstea fostului președinte al României, Ion Iliescu.

„Având în vedere decizia Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal anunță un moment de reculegere la partidele din această etapă a Cupei României.

Astfel, înainte de startul partidelor din turul al doilea al Cupei României, programate în zilele de 6 și 7 august, va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului șef al statului”, se arată în

Ion Iliescu, un mare pasionat al fotbalului românesc

Fostul om politic De-a lungul vieții sale, Ion Iliescu a fost rapidist convins și a declarat foarte deschis acest lucru. Fostul șef de stat nu cunoștea doar istoria din Giulești, ci întreaga istorie a fotbalului din România, fapt ce l-a impresionat enorm pe Mihai Stoica:

„Era un om care cunoștea în detaliu fotbalul românesc. L-am cunoscut într-un început de ianuarie, de Sf. Ion, am fost cu Gigi Becali, nu mai știu exact anul, dar când am venit în București, la începutul anilor 2000. Repet, am fost impresionat. Nu suport oamenii care spun că ce deștept e ăla, dar nu vorbește. Dacă nu ai nimic de spus, înseamnă că ești prost, taci! Nu poți să fii om deștept și să taci din gură.

Nu am putut să cred că el cunoaște fotbalul românesc în detaliu (n.r. Ion Iliescu). Chestia asta m-a cucerit. Nu am făcut politică, am o părere foarte proastă despre clasa politică, cum am avut-o mereu, o am în continuare. Am destule motive să am păreri proaste despre politicieni. Pentru mine Ion Iliescu a fost un reper al democrației românești, indiferent de apartenența lui, sorgintea lui”, a spus Mihai Stoica despre fostul președinte al României, conform