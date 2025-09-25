Sport

FRF, decizie radicală! Cât l-a suspendat pe oficialul care și-a ieșit din minți la meciul din SuperLiga

Un oficial al unei echipe din SuperLiga a făcut un scandal uriaș la un meci din etapa a 9-a, iar FRF a dictat o suspendare pe măsură.
Traian Terzian
25.09.2025 | 11:45
Suspendare mare dictată de FRF pentru un oficial din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik

FRF nu se joacă atunci când vine vorba de abateri grave petrecute pe terenul de joc și a sancționat cu o suspendare drastică un oficial care și-a ieșit din minți în timpul unei partide din SuperLiga.

Suspendare drastică dictată de FRF pentru un oficial SuperLiga

Nemulțumit de deciziile arbitrului Andrei Chivulete în timpul întâlnirii Petrolul – Dinamo 0-3, directorul sportiv al clubului ploieștean, Paul Pintilie, a vrut să intre pe teren să facă dreptate și cu greu a fost ținut de oamenii din apropiere.

Oficialul voia să-i reproșeze ”centralului” cartonașele galbene încasate de jucătorii ”lupilor galbeni”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Pentru incidentele produse, el a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF și a primit o amendă usturătoare.

”În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei”, se arată în decizia publicată pe site-ul oficial al LPF.

Petrolul și Dinamo, amendate din cauza incidentelor

Nu a fost singura sancțiune dictată de Comisia de Disciplină a FRF după meciul Petrolul – Dinamo 0-3, din etapa a 9-a a SuperLigii. Ambele cluburi au fost amendate pentru incidentele produse de suporteri la acel joc.

”În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei”, este hotărârea luată împotriva grupării ploieștene.

”În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei”, se precizează în decizia dictată celor de la Dinamo.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
