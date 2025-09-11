FRF demontează fake news-urile despre echipa națională și selecționerul Mircea Lucescu: „Un profesionist desăvârșit”

Meciurile echipei naționale de seniori din luna septembrie au fost însoțite de mai multe controverse. În spațiul public au apărut, pe rând, diverse informații care au generat tensiune, însă FRF a intervenit rapid cu un răspuns oficial ce a clarificat situația.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, apărat de FRF. „Toate antrenamentele s-au desfășurat conform programului stabilit”

Concret, înaintea meciului cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, s-a vehiculat faptul că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori, ar fi adormit în timpul unui masaj și, din acest motiv, ar fi ratat pregătirea alături de jucători.

FRF a explicat clar că acest lucru nu s-a întâmplat, iar în ultimele două săptămâni antrenamentele s-au efectuat conform programului stabilit. Selecționerul naționalei s-a declarat total dezamăgit de cele întâmplate și a precizat că astfel de știri nu pot decât să creeze o tensiune inutilă.

ADVERTISEMENT

„Toate antrenamentele s-au desfășurat conform programului stabilit cu două săptămâni înainte de reunire. Domnul Mircea Lucescu este un profesionist desăvârșit în orice privință și își respectă meseria pe care o practică de 46 de ani, la cel mai înalt nivel și cu performanțe extraordinare în fotbalul internațional!”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Mitriță la echipa națională

În plus, s-a scris și că Alex Mitriță, supărat pentru că a, ar fi avut o reacție acidă și ar fi părăsit grupul de jucători. De asemenea, FRF a explicat și controversele legate de faptul că anumiți jucători se tund în cantonament. Acest lucru este complet normal, având în vedere că este o practică întâlnită și la echipele din vestul Europei.

ADVERTISEMENT

„Alex Mitriță nu a părăsit grupul de jucători după ce ar fi aflat formula de start pentru partida cu Cipru. Această informație este, de asemenea, complet falsă. Alex a infirmat și el știrea după meciul de la Nicosia.

ADVERTISEMENT

A doua zi după meci s-au publicat informații false. Da, uneori jucătorii se tund în cantonament, dar se întâmplă în intervale dedicate, pe timpul lor de relaxare, fără a impacta pregătirea. Așa s-a întâmplat inclusiv în Germania, la EURO 2024. Acest lucru se știe, nu e nimic nou”, au mai precizat reprezentanții federației.

FRF, mesaj pentru suporterii echipei naționale. „Avem nevoie și de susținerea tuturor”

Pe final, FRF a îndemnat suporterii să vină în continuare la meciurile naționalei și să îi susțină pe tricolori, chiar dacă rezultatele din ultima perioadă au fost dezamăgitoare. Lupta pentru un loc la Campionatul Mondial nu este încheiată, iar elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de tot sprijinul fanilor.

ADVERTISEMENT

„Dragi jurnaliști, dragi suporteri, profesionalismul, seriozitatea și dorința de reușită ale jucătorilor noștri nu pot fi puse la îndoială. Ei își doresc mai mult decât oricine să aibă succes, pentru că visul oricăruia a fost să îmbrace tricoul Echipei Naționale, să își reprezinte țara, și este vorba despre munca și cariera lor.

Așa cum în 2022 am trecut printr-o perioadă nefastă în ceea ce privește rezultatele, iar un an mai târziu am reușit calificarea la EURO 2024, avem încredere că și acum echipa are puterea să întoarcă roata în favoarea noastră. Dar avem nevoie și de susținerea tuturor, pentru că doar împreună putem obține rezultatele pe care ni le dorim cu toții”, se mai arată în comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.