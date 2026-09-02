ADVERTISEMENT

Stadionul „Arcul de Triumf” din București va găzdui pe 21 și 22 septembrie evenimentul Professional Coaching Summit, dedicat antrenorilor și staff-ului suport de elită. Conferința organizată de FRF în parteneriat cu FIFA Training Centre se adresează antrenorilor cu licențe UEFA Pro și UEFA A, precum și membrilor staff-urilor tehnice din fotbalul profesionist românesc.

FRF organizează Professional Coaching Summit

, iar acum face pasul următor, cu Professional Coaching Summit, eveniment care va avea loc pe 21 și 22 septembrie pe stadionul „Arcul de Triumf”. La eveniment sunt așteptați peste 400 de participanți, programul fiind construit în jurul temei centrale a ediției: dezvoltarea jucătorului și conducerea procesului de antrenament. Evenimentul va combina sesiuni teoretice de 45 de minute cu sesiuni practice demonstrative, desfășurate direct pe gazon.

ADVERTISEMENT

„Printre formatori se numără atât invitați internaționali, cât și experți ai fotbalului românesc: Ilie Dumitrescu, manager pentru tranziția jucătorilor, și Bogdan Merișanu, preparator fizic la Universitatea Craiova, iar concluziile fiecărei zile vor fi susținute de Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori. Deschiderea evenimentului va fi făcută de președintele FRF, Răzvan Burleanu”, a anunțat FRF pe .

Ce invitați din străinătate vor fi prezenți la București. Un reprezentant al FIFA va lua parte la evenimentul organizat de FRF

FIFA va fi reprezentată la București de Harry Lowe, analist de performanță în cadrul FIFA High Performance. Acesta va susține două sesiuni despre analiza fotbalului modern și despre modul în care datele se transformă în decizii concrete de antrenament. De asemenea, la Professional Coaching Summit vor lua parte și doi experți din Belgia.

ADVERTISEMENT

Pe vor lua cuvântul Kris Van Der Haegen, directorul Educației Antrenorilor din cadrul Federației Regale Belgiene de Fotbal (RBFA), unul dintre cei mai respectați formatori de antrenori din Europa, care va vorbi despre coachingul de formare și tranziția jucătorilor de la nivelul juvenil de elită la echipa de seniori, și Sven Swinnen, manager al Educației Antrenorilor la RBFA, care va aduce perspectiva modelului belgian asupra dezvoltării individuale a jucătorului în cadrul echipei și asupra impactului feedback-ului în procesul de antrenament.