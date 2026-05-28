FRF îi aduce pe suporteri mai aproape de naționala României! Ce presupune noua versiune a aplicației „Tricolorii”

Echipa națională de fotbal a României a pregătit o surpriză importantă pentru suporteri înainte de meciurile amicale contra Georgia și Țara Galilor. Federația Română de Fotbal a dezvoltat în ultima perioadă o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”, iar iubitorii „Generației de Suflet” pot fi mai aproape ca niciodată de jucători.
Federația Română de Fotbal a lansat joi, 28 mai, noua versiune a aplicației „Tricolorii”, locul în care fanii sunt cel mai aproape de echipele naționale ale României. Cu experiențe unice alături de jucători, mai multe jocuri și concursuri interactive, rezultate în timp real, conținut exclusiv, premii, beneficii și surprize inedite, aplicația „Tricolorii” îi aduce pe suporteri în culisele echipelor naționale.
Cei care vor să fie la curent cu tot ce mișcă la echipa națională pot descărca aplicația în App Store (iOS) și Google Play (Android). Pentru a accesa noua versiune, utilizatorii actuali trebuie doar să actualizeze aplicația. Noii utilizatori sunt invitați să-și creeze un cont în doar câțiva pași și, mai departe, să se bucure de experiențe speciale.
Suporterii pot beneficia în aplicație de experiențe unice alături de fotbaliști, iar aici enumerăm: deplasări cu echipa, întâlniri și apeluri video cu jucătorii, vizite la stadion și în cantonament, mesaje și sesiuni speciale de Q&A. Totodată, pe platforma „Tricolorii” veți găsi conținut exclusiv, cele mai noi știri și clipuri video și rezultatele meciurilor în timp real.
Fanii vor găsi extrem de multe jocuri în aplicație, cât și concursuri cu următoarele premii: echipament oficial, bilete, invitații VIP, obiecte semnate de jucători și alte surprize. Suporterii vor putea să își facă abonamente de tip Silver și Gold, acesta oferind beneficii exclusive pentru cei care vor să fie alături de echipa națională.
Mai exact, cei care își vor activa abonamentele de tip Silver (5 euro lunar) și Gold (10 euro lunar) vor putea:
În aplicația „Tricolorii” puteți găsi nu mai puțin de 24 de jocuri diferite, dar și participa la cele peste 1000 de activități și concursuri disponibile pe parcursul unui an. Fanii pot intra în aplicație, doborî recorduri și intra automat în cursa pentru recompense. Cei mai activ suporteri vor acumula monede și astfel revendica experiențe și beneficii garantate.
În plus, dacă vă veți afla în Top 5 în clasamentul “Suporterii Anului 2026”, la final de an veți primi super premii: deplasare cu Echipa Națională la un meci din străinătate (locul 1), kit complet de suporter (locul 2) sau bilete la toate meciurile de acasă din 2027.