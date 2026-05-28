FRF îi aduce pe suporteri mai aproape de naționala României! Ce presupune noua versiune a aplicației „Tricolorii”

Echipa națională de fotbal a României a pregătit o surpriză importantă pentru suporteri înainte de meciurile amicale contra Georgia și Țara Galilor. Federația Română de Fotbal a dezvoltat în ultima perioadă o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”, iar iubitorii „Generației de Suflet” pot fi mai aproape ca niciodată de jucători.

FRF îi aduce pe suporteri mai aproape de naționala României

, 28 mai, noua versiune a aplicației „Tricolorii”, locul în care fanii sunt cel mai aproape de echipele naționale ale României. Cu experiențe unice alături de jucători, mai multe jocuri și concursuri interactive, rezultate în timp real, conținut exclusiv, premii, beneficii și surprize inedite, aplicația „Tricolorii” îi aduce pe suporteri în culisele echipelor naționale.

Cei care vor să fie la curent cu tot ce mișcă la echipa națională pot descărca aplicația în App Store (iOS) și Google Play (Android). Pentru a accesa noua versiune, utilizatorii actuali trebuie doar să actualizeze aplicația. Noii utilizatori sunt invitați să-și creeze un cont în doar câțiva pași și, mai departe, să se bucure de experiențe speciale.

Ce beneficii are noua aplicație „Tricolorii”

Suporterii pot beneficia în aplicație de , iar aici enumerăm: deplasări cu echipa, întâlniri și apeluri video cu jucătorii, vizite la stadion și în cantonament, mesaje și sesiuni speciale de Q&A. Totodată, pe platforma „Tricolorii” veți găsi conținut exclusiv, cele mai noi știri și clipuri video și rezultatele meciurilor în timp real.

Fanii vor găsi extrem de multe jocuri în aplicație, cât și concursuri cu următoarele premii: echipament oficial, bilete, invitații VIP, obiecte semnate de jucători și alte surprize. Suporterii vor putea să își facă abonamente de tip Silver și Gold, acesta oferind beneficii exclusive pentru cei care .

Mai exact, cei care își vor activa abonamentele de tip Silver (5 euro lunar) și Gold (10 euro lunar) vor putea:

Cumpăra bilete la meciurile Echipei Naționale înainte de punerea oficială în vânzare;

Au sansa de a primi bilete la meciurile Echipelor Naționale U21 și Feminin în număr limitat;

Beneficia de discounturi la cumpărarea de bilete și în magazin.frf.ro;

Câștiga articole semnate de jucători.

Suporterii fideli vor primi premii la sfârșit de an

În aplicația „Tricolorii” puteți găsi nu mai puțin de 24 de jocuri diferite, dar și participa la cele peste 1000 de activități și concursuri disponibile pe parcursul unui an. Fanii pot intra în aplicație, doborî recorduri și intra automat în cursa pentru recompense. Cei mai activ suporteri vor acumula monede și astfel revendica experiențe și beneficii garantate.

În plus, dacă vă veți afla în Top 5 în clasamentul “Suporterii Anului 2026”, la final de an veți primi super premii: deplasare cu Echipa Națională la un meci din străinătate (locul 1), kit complet de suporter (locul 2) sau bilete la toate meciurile de acasă din 2027.