FRF îi ia apărarea necondiționat lui Mircea Lucescu: „Ne place să jignim istoria fotbalului românesc”. Se schimbă echipa pentru baraj?

a produs un val de reacții în fotbalul românesc. . FRF a intervenit imediat și i-a luat apărarea lui „Il Luce”.

Mircea Lucescu, apărat de FRF după Cipru – România 2-2

„Tricolorii” au condus cu 2-0 Cipru, în deplasare, și aveau toate motivele să creadă că vor pleca cu cele 3 puncte acasă. Surpriza a făcut ca ciprioții să revină pe tabelă și să fie aproape chiar de o victorie. Întreaga națională a fost criticată ulterior, în frunte cu Mircea Lucescu.

Mihai Stoichiță a intrat în direct a doua zi după rezultatul dezamăgitor obținut în a 6-a etapă din preliminariile pentru CM 2026. Directorul tehnic al FRF i-a luat apărarea selecționerul, considerând că orice fel de jignire adusă lui Mircea Lucescu este de fapt o insultă pentru întreaga istorie a fotbalului românesc.

„Practic jignim istoria fotbalului românesc când îl jignim pe Lucescu!”

„Când a venit (n.r. – Mircea Lucescu la echipa națională), toată lumea a zis că e cea mai bună alegere. Să te schimbi dintr-o dată așa… nu este în regulă! Nu e în regulă să jignești. Practic jignim istoria fotbalului românesc când îl jignim pe Lucescu, Hagi și toți cei mari. Fotbalul este fotbal, este un joc, nu e matematică, nu e fizică, nu are nimic exact. Are doza de imprevizibil căreia i se datorează frumusețea lui.

Acum e urât pentru noi și frumos pentru Ciprioți. Ei își leagă acum speranțele de un viitor după ultimele 2 evoluții. Noi ne legăm speranțele de un viitor baraj, chiar dacă am jucat rău, pentru că știm că putem fi mai buni. Nu avem jucători bătrâni. Chiar dacă au jucat mai slab, acești jucători cred că nu trebuie catalogați la acest nivel. Au potențial mult mai mare și pot reveni oricând.

„Este un moment în care nu trebuie să se greșească și să fie luate cele mai logice măsuri!”

Noi avem șansa a două echipe care pot rula jucători tineri în cupele europene (n.r. – U Craiova și FCSB). Experiența în națională este extrem de importantă. Acest moment trebuie trecut. Nu există să nu fim puțin dezorientați, absolut toți. Este un moment în care nu trebuie să se greșească și să fie luate cele mai logice măsuri. Nu distrugere de jucători, de antrenori… nu cred că e cazul!

Nu avem de ce să fugim, ar însemna să fugim de realitate. Nu ne place să trăim în lumea viselor. (n.r. – Prunea le-a cerut demisia celor din FRF) Fiecare cu opinia lui. Eu îi zic să se uite la realizările din ultimii ani, la nivel de echipe naționale. Punct!”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.