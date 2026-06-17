Sport

FRF, în atenția UEFA pentru un premiu special! Finanțarea obținută pentru o lojă dedicată copiilor și tinerilor diagnosticați cu autism

Loja Senzorială Neuroatipic 222 a fost aleasă de UEFA Foundation for Children și va beneficia de de finanțate. Lovitură importantă dată de FRF.
Mihai Dragomir
17.06.2026 | 18:20
FRF in atentia UEFA pentru un premiu special Finantarea obtinuta pentru o loja dedicata copiilor si tinerilor diagnosticati cu autism
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FRF a dat lovitura. Cum se va implica UEFA. Foto: Colaj FANATIK.
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Inaugurată în toamna anului 2024 cu ocazia meciului din UEFA Nations League, România – Cipru, scor 4-1, Loja Senzorială Neuroatipic League de pe Arena Națională primește în sfârșit finanțare din partea UEFA. Proiectul FRF a fost ales de UEFA Foundation for Children pentru impactul său social. Ce presupune, de fapt.

Lovitura dată de FRF cu Loja Senzorială Neuroatipic

FRF își continuă proiectele prin care contribuie la dezvoltarea fotbalului precum și condițiilor oferite suporterilor pe stadioane. Un astfel de exemplu este Loja Senzorială Neuroatipic League de pe Arena Națională, inaugurată în toamna anului 2024. Este un spațiu care permite copiilor și tinerilor diagnosticați cu autism și altor persoane neurodivergente să poată participa la meciuri de fotbal într-un mediu adaptat nevoilor lor.

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În doar un an, în toamna anului 2025, peste 250 de copii cu autism și alte probleme beneficiaseră deja de aceasta. Loja Senzorială este dotată cu 10 locuri disponibile la fiecare meci și oferă beneficii precum lumină blândă, forme fluide, culori pastelate, jucării și instrumente senzoriale, precum și căști de izolare fonică menite să reducă disconfortul asociat mediilor de mare intensitate sonoră.

Proiectul, inițiat de Fundația Neuroatipic, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și Arena Națională, va primi acum finanțare din partea UEFA, transmite FRF.ro. UEFA a apreciat faptul că proiectul folosește fotbalul ca instrument de incluziune socială și oferă copiilor cu nevoi speciale posibilitatea de a participa la experiența sportivă în condiții de siguranță și confort, fără să fie privați de frumusețea acestui fenomen.

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Ce a spus Răzvan Burleanu despre succesul Lojei Senzoriale Neuroatipic

Răzvan Burleanu, cel care a spus recent totul despre o posibilă finală UEFA Champions League la București, apreciază faptul că UEFA a luat în seamă acest proiect și că este dispusă să contribuie la existența și dezvoltarea sa. „Fotbalul trebuie să fie accesibil tuturor. Loja Senzorială Neuroatipic 222 demonstrează că sportul poate deveni un instrument autentic de incluziune și participare.

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Suntem mândri că, împreună cu Fundația Neuroatipic, am reușit să dezvoltăm un proiect care oferă șanse egale și care este astăzi recunoscut la nivel internațional de UEFA Foundation for Children. Această distincție confirmă că România poate genera proiecte inovatoare cu impact real asupra vieții copiilor”, a spus președintele FRF, conform sursei menționate mai sus.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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