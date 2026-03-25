FRF, informații pentru suporterii români înaintea barajului cu Turcia. Unde este punctul de întâlnire

FRF a transmis suporterilor români care vor fi prezenți la partida de baraj cu Turcia o serie de informații importante, comunicate de autoritățile locale și de Federația Turcă de Fotbal, privind punctul de întâlnire al fanilor, accesul pe stadion și regulile privind materialele permise.
Punctul oficial de întâlnirea al susținătorilor naționalei României a fost stabilit de autorități în Piața Taksim. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi stegulețe din partea reprezentanților FRF.
”Este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal.
Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparține gazdelor, iar orele sunt recomandate de autoritățile locale”, se mai arată pe site-ul oficial al FRF.
Accesul în stadionul Beșiktaș Park se va putea face începând cu ora 17:00, iar la intrare fanii trebuie să prezinte pe lângă bilet și un document de identitate valabil: carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere (pentru copii).
Autoritățile locale au stabilit mai multe reguli stricte privind materialele introduse în stadion, iar acestea sunt următoarele:
De asemenea, suporterilor le este interzis să intre pe stadion cu diferite obiecte considerate periculoase. Printre acestea se regăsesc monede, brichete, baterii externe, rucsacuri sau ghiozdane. Este de precizat faptul că nu există spații de depozitare în apropierea arenei.
Alte obiecte care sunt interzise fanilor pe Beșiktaș Park sunt următoarele:
Întâlnirea Turcia – România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul de pe Beșiktaș Arena va fi transmis în direct de postul Prima TV.
