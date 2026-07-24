FRF, inovație în transferuri! Cluburile pot expune jucătorii pe care vor să-i împrumute pe o platformă

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Președintele Răzvan Burleanu este recunoscut pentru faptul că își dorește ca fotbalul din țară să crească pe toate palierele și a dat drumul mai multor proiecte importante. Unul dintre acestea este o platformă lansată de FRF și care va deschide noi oportunități.

Platformă inedită lansată de FRF

Mai exact, Federația Română de Fotbal a lansat o nouă facilitate pe platforma ”Hai la Fotbal”. Prin intermediul Football Connect, reprezentanții cluburilor vor avea de acum posibilitatea de a selecta direct fotbaliștii pe care îi pot oferi sub formă de împrumut.

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”Printr-o simplă accesare a categoriei dedicate din Football Connect și marcarea jucătorilor disponibili pentru transfer temporar, aceștia sunt listați automat pe platforma Hai la Fotbal, în secțiunea Oportunități de Dezvoltare.

Această inițiativă le oferă cluburilor o fereastră de oportunitate pentru a găsi mediul competițional optim pentru sportivii lor, asigurându-le acestora minutele de joc necesare pentru a evolua într-un cadru oficial, constant și competitiv. Totodată, noua facilitate reprezintă o resursă valoroasă pentru echipele aflate în căutarea unor soluții punctuale pe posturi specifice”, se arată pe al FRF.

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Proiecte speciale lansate de FRF

FRF s-a implicat în ultima perioadă în diferite acțiuni pentru a aduce plus valoare în fotbalul românesc. A creat Loja Senzorială Neuroatipic League pe Arena Națională, care permite copiilor diagnosticați cu autism să poată participa la meciuri de fotbal, iar acum .

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Forul de la Casa Fotbalului a lansat la finalul lunii mai , prin care suporterii echipei naționale vor putea fi mai aproape de jucători prin diferite jocuri și concursuri interactive, rezultate în timp real, conținut exclusiv, premii, beneficii și surprize inedite.

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De asemenea, FRF a lansat platforma B.R.A.V.O. prin care își dorește să ia presiunea exercitată de părinți și spectatori de pe marginea terenului pe tinerii fotbaliști. În cadrul acestui proiect a avut loc , în care părinții și antrenorii nu au avut voie să vorbească în timpul meciurilor U13 și U14.