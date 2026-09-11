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FRF a introdus în ultimii ani mai multe măsuri pentru a împiedica bullying-ul și abuzurile de orice fel la care sunt supuși jucătorii din fotbalul juvenil, iar în startul actualului sezon organizația care conduce fotbalul românesc a luat o nouă decizie în acest sens. Este vorba despre introducerea unui cartonaș negru, care va fi arătat de arbitru în momentul în care abuzurile din tribune continuă, în ciuda mai multor avertismente.

FRF introduce cartonașul negru pentru a opri abuzurile din fotbalul juvenil

În 2024 FRF a adoptat mai multe modificări semnificative în Regulamentul Disciplinar pentru a sancționa comportamentul abuziv al antrenorilor, care pot primi amenzi între 20.000 și 30.000 de lei sau pot fi sancționați cu suspendarea licenței. În 2025, a fost lansată platforma B.R.A.V.O. (Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință și Optimism), o inițiativă care și-a propus să redea copiilor bucuria de a se juca prin combaterea presiunii și criticii venite de pe marginea terenului sau din tribune, din partea părinților sau a antrenorilor, dar și conceptul de „Silent Day”, o zi în care părinții și antrenorii nu se pot face auziți, iar rezultatele nu sunt contabilizate.

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Înainte de startul noului sezon, a introdus o nouă procedură disciplinară, în 3 pași, care se aplică la meciurile din categoriile U7-U16 în care comportamentul părinților sau al spectatorilor este inadecvat. În primă fază, arbitrul întrerupe meciul și solicită ca antrenorii să discute cu cei din tribune pentru a împiedica derapajele, avertismentul fiind anunțat și prin stația de amplificare, în cazul în care aceasta există.

Al doilea pas este o întrerupere temporară a meciului, pentru 10 minute, în care cele două echipe sunt trimise la vestiare cu scopul de a calma spiritele în tribune. În cazul în care abuzurile continuă după ce jocul se reia, al treilea pas este întreruperea definitivă a meciului, care va fi semnalată de arbitru prin afișarea unui cartonaș negru. Partida nu se va mai relua, iar rezultatul va fi decis la „masa verde”.

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Marius Niculae și Vlad Munteanu au comentat introducerea cartonașului negru de către FRF

Marius Niculae, care activează în cadrul ca manager sportiv al loturilor naționale de tineret și juniori, a analizat noua măsură introdusă de Federație. „Cred că această măsură îi va responsabiliza foarte mult. În străinătate, la anumite cluburi, sunt măsuri și mai drastice. Eu cred că introducerea acestui cartonaș este un pas înainte. La anumite echipe, în străinătate, în momentul în care un părinte țipă la copilul lui, copilul este schimbat.

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Noi suntem mai blânzi și e bine că introducem o sancțiune mai blândă la început pentru a responsabiliza părinții. Din punctul meu de vedere, nu este bine ca un părinte să țipe sau să reproșeze ceva copilului lui, adversarilor sau antrenorilor. Am fost martor la destule meciuri cu asemenea evenimente neplăcute. Un părinte poate pune presiune foarte mare pe copil, copilul nu mai ascultă indicațiile antrenorului sau ale colegilor și nu va performa la cel mai înalt nivel”, a declarat fostul mare fotbalist.

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Despre inițiativa de a introduce cartonașul negru a vorbit și Vlad Munteanu, directorul sportiv al Federației Române de Fotbal: „Cred că introducerea cartonașului negru este una dintre cele mai bune decizii din multe altele pe care le-a luat Federația Română de Fotbal în privința competițiilor și a regulamentelor. Știm foarte bine că în Europa există o problemă reală cu presiunea și comportamentul părinților. Soluția aceasta pe care noi am găsit-o cred că este un mod oportun de a spune ‘stop’.

Chiar dacă această măsură poate fi văzută de părinți ca invazivă, trebuie să înțeleagă că vii la un meci de fotbal să susții, nu să cerți jucători, arbitri sau echipa adversă. (n.r. ce mesaj ai transmite părinților care strigă la copii de pe margine?) În primul rând, să se educe în privința sprijinului către un copil. I-aș mai ruga să nu trateze fiecare situație impulsiv, să încerce să numere până la 5 și să aibă doar apoi o reacție. În al treilea rând, să nu uite că vorbim doar de un sport, nu de viață și de moarte. Iar al patrulea sfat e să pună accent pe școală”.

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Cum a luat naștere ideea cartonașului negru

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că toată această implicare a părinților în educația sportivă a copiilor lor nu este deloc benefică.

”De când sunt eu la federație, de 12 ani, cred că 70-80% din măsurile care s-au luat s-au adresat sectorului juvenil, pentru că aici trebuie pus accentul foarte tare, pentru că nu putem să ne gândim că vom avea jucători seniori fără să aibă un juniorat făcut corect.

Iar partea asta de implicare negativă a părinților și al antrenorilor în educația jucătorilor ne-a dus foarte tare în jos. Chestiunea asta cu cartonașul negru face parte din proces început mai demult și care a conținut mai multe etape.

Cred că ai auzit de programul Bravo! Cred că ai auzit de Silent Day, de ziua în care nimeni n-are voie să vorbească pe teren, antrenori, jucători, ci numai copiii. Asta este o altă măsură care să vină și să combată acest comportament abuziv al părinților”, a declarat Vochin.

Copiii renunță la sport din cauza părinților

El a vorbit și despre situațiile în care părinții au atitudine agresivă la adresa unor arbitri de 15-16 ani, care conduc meciurilor copiilor lor, considerând că aceștia sunt la început de drum și nu au cum să greșească cu rea voință.

”Foarte mulți dintre ei nici nu sunt conștienți de acest comportament. Eu pot să-i înțeleg până la un anumit punct, în sensul în care, așa cum cu toții suntem părinți, ne dorim ce e mai bine pentru copilul nostru. Doar că acel ce e mai bine pe care îl gândesc ei nu este ceea ce chiar îi face bine copilului, iar riscurile comportamentului abuziv în legătură cu copiii se duc către zona în care copilul abandonează activitatea, pur și simplu.

Se satură să mai fie certat, să mai fie în miezul scandalurilor. Doar că părinții nu știu. Și aici lucrăm, în zona asta de educație la nivel de părinți. Creăm tot felul de broșuri, le aducem la cunoștință prin tot felul de workshop-uri, care este rolul lor, cum pot ajuta ei copiii n dezvoltarea lor. O facem și la nivel instituțional, o facem și în privat de fiecare dată. Eu cel puțin, de fiecare dată mi se dă șansa să pot să mă întâlnesc cu părinți de copii care joacă fotbal. Încerc să le explic cât de rău le pot face ei copiilor, fără să vrea și fără să știe anumite lucruri.

Apropo de arbitri, când mă întâlnesc cu părinții, le spun: ‘Măi oameni buni, pe copilul vostru de 10 ani îl arbitrează un copil de 15 ani. Și el învață să arbitreze, așa cum și copilul dumneavoastră învață să joace fotbal. Și el e supus greșelii’. Cum poți să țipi la un arbitru și să-i adresezi toate lucrurile alea?

Ba mai mult, să îl duci într-o zonă de contestare a integrității, adică să spui că acel copil de 15-16 ani, care învață să arbitreze, vrea să facă niște greșeli, că are el un interes. Adică e de noaptea minții. Doar că mințile unora dintre ei sunt întunecate. Ei văd fotbalul la televizor ăsta mare și îl transpun la ăștia mici și fac rău tuturor acolo”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Vlad Munteanu și Marius Niculae despre cartonașul negru