FRF își recunoaște înfrângerea în privința jucătorilor care refuză echipa naționala: „Trebuie să înțelegem asta” Video exclusiv

România are rezultate foarte slabe la reprezentativele de juniori, iar aria de selecție nu este deloc una care să dea speranțe. În plus, FRF a primit lovituri dure în ultima perioadă după ce mai mulți jucători au refuzat convocări la loturi, din diferite motive. , jucător la Arsenal U21, și , căpitanul lui AC Milan Primavera, nu vor să mai vină la reprezentativele Under.

FRF, explicații după dezertările de la echipele naționale ale României. De ce sunt greu de convins jucătorii născuți în străinătate

De asemenea, la naționala mare a existat cazul Andrei Boloca, jucător la Frosinone, în Serie B. Acesta a refuzat să mai facă parte din grupul condus de Edi Iordănescu pe motiv că nu a primit suficiente minute la precedenta acțiune. Boloca, 24 de ani, este cotat de Transfermarkt la 1,4 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre cazurile celor trei jucători. Oficialul Federației a ținut să remarce o diferență importantă legată de aceste situații. Cîrjan este născut în România, în vreme ce Coubiș și Boloca au crescut ca fotbaliști chiar în Italia.

VEZI VIDEO MAI JOS

Sunt cazuri diferite din punctul meu de vedere. Unul este Cîrjan, de cealaltă parte ar fi Coubiș și Boloca. Sunt două categorii de jucători diferiți. Cîrjan este născut, crescut în România și plecat în străinătate la 16 ani, e un tip de jucător, ceilalți doi, Coubiș și Boloca nu știu dacă sunt născuți, dar cu siguranță sunt crescuți în Italia.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin: “Pentru acest tip de jucători, Coubiș și Boloca, trebuie să înțelegem o realitate. Sunt italieni din părinți români”

Pentru acest tip de jucători, Coubiș și Boloca, cu toții trebuie să înțelegem o realitate. Ei sunt italieni din părinți români. Nu sunt români sută la sută. Ei sunt născuți și crescuți acolo, au învățat limba, au trăit în cultura respectivă, au prieteni în Italia. Limba română o vorbesc puțin sau deloc.

Trebuie să înțelegem că dacă naționala țării în care s-au născut le face o propunere, mi-e greu să cred că ei vor alege vreodată naționala României. Asta este foarte clar. Nu trebuie să o luăm ca pe o lipsă de patriotism. Trebuie să fie înțeleși, oricare dintre noi dacă ar trăi în altă țară…

ADVERTISEMENT

Eu sunt un sfert bulgar, dacă aș avea posibilitatea să aleg între Bulgaria și România, eu aș alege România. Aici am crescut, aici am trăit, chiar dacă unul dintre părinții mei vorbește bulgărește”, a explicat Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, la FANATIK SUPERLIGA.

România, punctaj maxim după primele două runde din preliminariile pentru Euro 2024. Victorii cu Andorra și Belarus

România a început bine campania de calificare la Euro 2024, cu victorii în partidele cu Andorra și Belarus. “Tricolorii” au 6 puncte, la fel ca și Elveția. În vreme ce Kosovo și Israel, principalele rivale la calificare, nu au victorie până acum în preliminarii. Kosovo are 2 puncte, iar Israel doar unul.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de . În fiecare zi de luni până vineri, de la ora 10:30.