FRF, lămuriri esențiale! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Musi, accidentat din nou la echipa națională

Alex Musi, convocat pentru acțiunea naționalei U21 din această lună, a ratat meciurile cu reprezentativele similare ale Finlandei și Spaniei. Cazul său a creat controverse, iar FRF a venit cu lămuriri.
Un nou caz curios în rândul accidentărilor suferite de fotbaliștii români. După ce Dennis Politic fusese subiectul principal la acest capitol, a venit acum rândul lui Alex Musi, de la Dinamo.
Mai exact, fotbalistul bucureștenilor a fost lăsat în afara lotului de către selecționerul Costin Curelea din cauza unei probleme medicale ce a apărut în pregătirea partidei cu Finlanda. Comunicatul FRF a făcut lumină în cazul tânărului jucător și, potrivit acestuia, lui Musi i s-au făcut trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune.
„Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune. Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei.
Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală”, se arată în prima parte a comunicatului transmis de FRF.
FRF a mai precizat că Musi a resimțit disconfort în Finlanda, iar la revenirea în România s-a simțit bine. Deși rezultatele investigațiilor nu au redat o cauză exactă, tânărul dinamovist a informat staff-ul din nou cu privire la starea de disconfort revenită.
„Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de staff-ul medical. Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;
După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni; Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat staff-ul că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort. Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, a mai transmis FRF.
Alex Musi este unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo în acest sezon. Adus în vară de la FCSB, la schimb cu Dennis Politic, Musi s-a integrat rapid în echipa lui Zeljko Kopic. Tehnicianul croat a reacționat în urma accidentării sale la națională.
„Am avut informații, am vorbit cu selecționerul naționalei, am vorbit cu Alex. Asta a fost situația. Mereu ne încurcă accidentările, dar trebuie să ne adaptăm situației”, a spus, printre altele, Kopic.