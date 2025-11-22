FRF, lămuriri esențiale! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Musi, accidentat din nou la echipa națională

ADVERTISEMENT

Alex Musi, convocat pentru acțiunea naționalei U21 din această lună, a ratat meciurile cu reprezentativele similare ale Finlandei și Spaniei. Cazul său a creat controverse, iar FRF a venit cu lămuriri.

Comunicatul FRF în legătură cu accidentarea lui Alex Musi la echipa națională de tineret

Un nou caz curios în rândul accidentărilor suferite de fotbaliștii români. După ce Dennis Politic fusese subiectul principal la acest capitol, a venit acum rândul lui Alex Musi, de la Dinamo.

Mai exact, ce a apărut în pregătirea partidei cu Finlanda. Comunicatul FRF a făcut lumină în cazul tânărului jucător și, potrivit acestuia, lui Musi i s-au făcut trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune.

„Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune. Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei.

Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală”, se arată în prima parte a

FRF a explicat care a fost, de fapt, situația lui Musi

FRF a mai precizat că Musi a resimțit disconfort în Finlanda, iar la revenirea în România s-a simțit bine. Deși rezultatele investigațiilor nu au redat o cauză exactă, tânărul dinamovist a informat staff-ul din nou cu privire la starea de disconfort revenită.

„Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de staff-ul medical. Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;

După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni; Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat staff-ul că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort. Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, a mai transmis FRF.

Cum a comentat Zeljko Kopic accidentarea lui Musi la națională

Alex Musi este unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo în acest sezon. Adus în vară de la FCSB, la schimb cu Dennis Politic, Musi s-a integrat rapid în echipa lui Zeljko Kopic.

„Am avut informații, am vorbit cu selecționerul naționalei, am vorbit cu Alex. Asta a fost situația. Mereu ne încurcă accidentările, dar trebuie să ne adaptăm situației”, a spus, printre altele, Kopic.