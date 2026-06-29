FRF, mână de ajutor unui club din SuperLiga. Regulamentul, schimbat în regim de urgență

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FRF a luat o decizie surprinzătoare înainte de startul SuperLigii. Forul condus de Răzvan Burleanu a modificat în regim de urgență regulamentul. Echipa care beneficiază de această schimbare este Csikszereda, care nu mai putea juca pe teren propriu la Miercurea Ciuc.

FRF a schimbat regulamentul pentru Csikszereda

FRF a întins o mână de ajutor clubului Csikszereda. Cu toate acestea, forul condus de Burleanu i-a acordat o derogare pe ultima sută de metri, astfel că echipa lui Istvan Szabo nu va pleca în pribegie. Federația Română de Fotbal a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), prin Comitetul de Urgență, după solicitarea făcută de Csikszereda.

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Ciucanii, care au promovat în sezonul 2025-2025, nu aveau dreptul să mai joace la Miercurea Ciuc și în viitoarea stagiune, deoarece stadionul lor nu este omologat pentru SuperLiga. Arena are o capacitate de aproximativ 2500 de locuri, sub pragul minim de 4500 impus de regulament pentru a putea găzdui meciuri din campionatul României.

a primit o derogare pentru că era nou-promovată. Însă, odată cu intrarea în al doilea sezon consecutiv de SuperLiga, regulamentul nu mai prevedea acordarea automată a unei astfel de excepții. În aceste condiții, oficialii clubului din Miercurea Ciuc au cerut modificarea regulamentului.

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Demersul făcut de Csikszereda a venit după ce reprezentanții clubului au fost înștiințați că actuala arenă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu și că trebuie să găsească o altă variantă. Deși omologarea stadioanelor nu intră în atribuțiile directe ale FRF, Federația are competența de a modifica regulamentul care stabilește criteriile de omologare. Solicitarea înaintată de Csikszereda a fost aprobată, iar regulamentul a fost adaptat în consecință.

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Csikszereda va juca la Miercurea Ciuc și în sezonul 2026-2027

Comitetul de Urgență, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean, a luat act de solicitarea și argumentele prezentate de ciucani și a decis completarea articolului 39 din ROAF. Noul alineat prevede că, în cazuri temeinic motivate, Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență poate aproba prelungirea perioadei de grație acordate unui club cu încă un an competițional.

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În același timp, Federația a decis că, pe durata perioadei de grație, procentul de 5% din locurile rezervate suporterilor echipei oaspete va fi calculat raportat la capacitatea minimă prevăzută pentru categoria competițională, ci nu la capacitatea efectivă a stadionului