FRF, mesaj de mobilizare înainte de meciul prieteniei România – Moldova: „Ieși la vot! Ai întâlnire cu istoria, alegeți drumul!”

. Este un moment foarte important pentru țara vecină și astfel că Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de mobilizare pentru cetățenii moldoveni.

FRF, mesaj de mobilizare înainte de meciul prieteniei România – Moldova

, de la ora 21:00. Duelul va avea loc pe Arena Națională din București.

Înainte ca duelul amical să se dispute, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj clar, anume ca cetățenii din Republica Moldova să iasă la vot. Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, oficialii i-au îndemnat pe moldoveni să iasă la vot, viitorul țării depinzând ce acest lucru.

„Ești cetățean al Republicii Moldova? Ai întâlnire cu istoria! Alegeți drumul, identitatea, viitorul! E timpul să contezi, să acționezi, să decizi în ce țară vrei să trăiești tu, dar și generațiile care vin. Pe 28 septembrie poți vota în România”, s-a arătat în clipul video postat de FRF.

România – Moldova, „meciul prieteniei” în viziunea Federației Române de Fotbal

Federația Română de Fotbal a transmis, în textul atașat videoclipului, că partida dintre România și Moldova este, de fapt, „meciul prieteniei”, aici făcând aluzie la legătura foarte strânsă dintre cele două țări.

„Mai sunt doar 14 zile până la meciul prieteniei, România – Moldova, programat pe 9 octombrie, ora 21:00, pe Arena Națională.

Dar până atunci, Moldova își alege viitorul în acest weekend! Ești cetățean al republicii Moldova, ai întâlnire cu istoria, alegeți drumul! IEȘI LA VOT! Pe 28 septembrie poți vota și în România!”, s-a regăsit în descrierea postării de pe rețelele de socializare.