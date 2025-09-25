Sport

FRF, mesaj de mobilizare înainte de meciul prieteniei România – Moldova: „Ieși la vot! Ai întâlnire cu istoria, alegeți drumul!”

Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de mobilizare înainte de alegerile din Republica Moldova. Cum au descris oficialii partida amicală din luna octombrie.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 21:10
FRF mesaj de mobilizare inainte de meciul prieteniei Romania Moldova Iesi la vot Ai intalnire cu istoria alegeti drumul
ULTIMA ORĂ
FRF, mesaj de mobilizare înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Sursă foto: Colaj Fanatik

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică, 28 septembrie. Este un moment foarte important pentru țara vecină și astfel că Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de mobilizare pentru cetățenii moldoveni.

ADVERTISEMENT

FRF, mesaj de mobilizare înainte de meciul prieteniei România – Moldova

Echipa națională de fotbal a României va disputa un meci amical cu reprezentativa Moldovei pe 9 octombrie, de la ora 21:00. Duelul va avea loc pe Arena Națională din București.

Înainte ca duelul amical să se dispute, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj clar, anume ca cetățenii din Republica Moldova să iasă la vot. Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, oficialii i-au îndemnat pe moldoveni să iasă la vot, viitorul țării depinzând ce acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Ești cetățean al Republicii Moldova? Ai întâlnire cu istoria! Alegeți drumul, identitatea, viitorul! E timpul să contezi, să acționezi, să decizi în ce țară vrei să trăiești tu, dar și generațiile care vin. Pe 28 septembrie poți vota în România”, s-a arătat în clipul video postat de FRF.

România – Moldova, „meciul prieteniei” în viziunea Federației Române de Fotbal

Federația Română de Fotbal a transmis, în textul atașat videoclipului, că partida dintre România și Moldova este, de fapt, „meciul prieteniei”, aici făcând aluzie la legătura foarte strânsă dintre cele două țări.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

„Mai sunt doar 14 zile până la meciul prieteniei, România – Moldova, programat pe 9 octombrie, ora 21:00, pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
A venit
Digisport.ro
A venit "nota de plată"! 20 de ani pentru că și-a filmat pe ascuns partenera

Dar până atunci, Moldova își alege viitorul în acest weekend! Ești cetățean al republicii Moldova, ai întâlnire cu istoria, alegeți drumul! IEȘI LA VOT! Pe 28 septembrie poți vota și în România!”, s-a regăsit în descrierea postării de pe rețelele de socializare.

Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos...
Fanatik
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”
David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene! A scris istorie după...
Fanatik
David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene! A scris istorie după golul din Go Ahead Eagles – FCSB
Atmosferă de senzație la Go Ahead Eagles – FCSB! Ce scenografie au afișat...
Fanatik
Atmosferă de senzație la Go Ahead Eagles – FCSB! Ce scenografie au afișat suporterii olandezi. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Gigi Becali vine peste el!'. Magicianul SuperLigii, așteptat la FCSB: 'Am avut ofertă...
iamsport.ro
'Gigi Becali vine peste el!'. Magicianul SuperLigii, așteptat la FCSB: 'Am avut ofertă deja și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!