Sport

FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. Video 

FRF nu uită și nu iartă. Forul care conduce fotbalul românesc a făcut un nou demers împotriva rasismului și a discriminării, după incidentele de la Bosnia - România 3-1.
Cristian Măciucă
18.11.2025 | 17:46
FRF noi masuri in forta dupa atacurile xenofobe si rasiste din Bosnia Discriminarea nare loc in fotbal Video
ULTIMA ORĂ
FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal continuă să ia măsuri după evenimentele neplăcute de la Bosnia – România 3-1. Forul condus de Răzvan Burleanu a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării.

FRF, campanie împotriva derapajelor xenofobe și rasiste

FRF a publicat un videoclip pe pagina de Facebook a echipei naționale în care goalkeeperul Ionuț Radu vorbește despre rolul fotbalului, cel de a unii oamenii indiferent de cetățenie, religie sau etnie.

ADVERTISEMENT

„Fotbalul ne aduce împreună indiferent de cine suntem sau de unde venim. În teren, suntem o echipă, iar în tribune trebuie să fim la fel, uniți prin pasiune și respect.

Discriminarea nu are loc în fotbal. Fotbalul unește, respectă jocul și respectă oamenii”, a transmis Ionuț Radu, prin intermediul paginii de Facebook a echipei naționale a României.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

FRF, un nou demers după incidentele de la Bosnia – România 3-1

FRF a publicat alături de video și un mesaj referitor la problema rasismului și a discriminării în fotbal. „’Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!’, o inițiativă națională împotriva discriminării și rasismului. Campania promovează valorile respectului, incluziunii și fair play-ului, atât pe stadion, cât și în mediul online.

ADVERTISEMENT
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii...
Digisport.ro
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o

Prin această acțiune, se urmărește prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) și transmiterea unui mesaj clar:

Fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc. #FotbalulUneste! Respectă jocul, respectă oamenii!”, a transmis FRF.

ADVERTISEMENT

FRF a trimis scrisoare la UEFA. Ce s-a întâmplat la Zenica: rasism și xenofobie

Le Zenica, acolo unde echipa națională a României a pierdut cu 1-3, „tricolorii” au fost făcuți în dese rânduri „țigani” de către suporterii gazdelor. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că FRF va trimite la UEFA o scrisoare prin care va informa despre scandările xenofobe și așteaptă măsuri din partea forului continental.

(n.r. – Președintele Burleanu ce zicea?) Este normal că este nemulțumit de faptul că nu s-au aplicat pașii următori din procedură, dar primul moment care s-a aplicat a fost și un moment de întrerupere.

Numai că el a coincis cu perioada în care Marius Marin a fost cusut pe teren. S-a anunțat pe stadion. Și dacă au auzit, unii nu au vrut să audă, nu le-a păsat. Asta e treaba oficialilor ca să nu ajungi… În partea a doua s-au schimbat toate”, a declarat Andrei Vochin.

România U19 – Islanda U19 3-0, meci decisiv în drumul către EURO. Mihai...
Fanatik
România U19 – Islanda U19 3-0, meci decisiv în drumul către EURO. Mihai Toma înscrie cu un șut de la distanță! La acest scor suntem calificați de pe primul loc!
Juri Cisotti, nerăbdător să joace în Europa League pe ”Marakana” din Belgrad: ”E...
Fanatik
Juri Cisotti, nerăbdător să joace în Europa League pe ”Marakana” din Belgrad: ”E o presiune, dar și o experiență foarte bună”. Video
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România...
Fanatik
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League: “Arsenal nu vrea să-l mai vadă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mircea Rednic, ofertat să revină în fotbalul românesc: 'Pot să antrenez acum'
iamsport.ro
Mircea Rednic, ofertat să revină în fotbalul românesc: 'Pot să antrenez acum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!