FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. Video 

Federația Română de Fotbal continuă să ia măsuri după evenimentele neplăcute de la Bosnia – România 3-1. Forul condus de Răzvan Burleanu a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării.

FRF, campanie împotriva derapajelor xenofobe și rasiste

FRF a publicat un videoclip pe pagina de Facebook a echipei naționale în care vorbește despre rolul fotbalului, cel de a unii oamenii indiferent de cetățenie, religie sau etnie.

„Fotbalul ne aduce împreună indiferent de cine suntem sau de unde venim. În teren, suntem o echipă, iar în tribune trebuie să fim la fel, uniți prin pasiune și respect.

Discriminarea nu are loc în fotbal. Fotbalul unește, respectă jocul și respectă oamenii”, a transmis Ionuț Radu, prin intermediul paginii de Facebook a echipei naționale a României.

FRF, un nou demers după incidentele de la Bosnia – România 3-1

FRF a publicat alături de video și un mesaj referitor la problema rasismului și a discriminării în fotbal. „’Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!’, o inițiativă națională împotriva discriminării și rasismului. Campania promovează valorile respectului, incluziunii și fair play-ului, atât pe stadion, cât și în mediul online.

Prin această acțiune, se urmărește prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) și transmiterea unui mesaj clar:

Fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc. #FotbalulUneste! Respectă jocul, respectă oamenii!”, a transmis FRF.

FRF a trimis scrisoare la UEFA. Ce s-a întâmplat la Zenica: rasism și xenofobie

Le Zenica, acolo unde echipa națională a României a pierdut cu 1-3, „tricolorii” au fost făcuți în dese rânduri „țigani” de către suporterii gazdelor. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu,

„(n.r. – Președintele Burleanu ce zicea?) Este normal că este nemulțumit de faptul că nu s-au aplicat pașii următori din procedură, dar primul moment care s-a aplicat a fost și un moment de întrerupere.

Numai că el a coincis cu perioada în care Marius Marin a fost cusut pe teren. S-a anunțat pe stadion. Și dacă au auzit, unii nu au vrut să audă, nu le-a păsat. Asta e treaba oficialilor ca să nu ajungi… În partea a doua s-au schimbat toate”, a declarat Andrei Vochin.