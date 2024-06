FRF nu renunță la regula U21. Răzvan Burleanu nu-i face pe plac lui Gigi Becali

Gigi Becali, principalul contestatar al regulii U21, spera ca insistențele lui să forțeze FRF să renunțe la a mai obliga echipele din SuperLiga să folosească în timpul meciurilor cel puțin un jucător eligibil pentru selecționata sub 21 de ani a României.

FRF nu renunță la regula U21

, care pe lângă abrogarea regulii U21 vor și desființarea barajului pentru Europa.

Din informațiile FANATIK, în culisele fotbalului românesc au existat discuții despre modificarea regulii U21. S-a insistat mult să nu mai fie obligatorie folosirea unui under și să se meargă pe premieri financiare pentru cluburile care vor promova jucători tineri.

Sursele FANATIK susțin că FRF nu agrează momentan propunerile de modificare, astfel că regula U21 se va mai aplica așa cum este în vigoare minimum două sezoane de acum încolo. La prima vedere, principalele beneficiare sunt campioana FCSB și Rapid.

Cele două echipe au în loturi fotbaliști sub 21 de ani foarte bine cotați, precum Pantea, Musi, Octavian Popescu, Radaslavescu, respectiv Vulturar, Rareș Pop și Borza. Pentru sezonul 2024-2025 sunt eligibili pentru regula U21 jucătorii născuți după 1 ianuarie 2002.

De menținerea regulii se va bucura însă și Farul lui Gică Hagi, club care promovează an de an jucători tineri de mare perspectivă.

Răzvan Burleanu confirmă regula U21, în Comitetul Executiv

Anunțul potrivit căruia regula U21 nu va fi modificată va fi făcut de președintele FRF, Răzvan Burleanu, luni, 3 iunie, după ședința Comitetului Executiv. Conducerea de la Casa Fotbalului este convinsă ca regula U21 este necesară în continuare pentru a forța cluburile să investească pentru viitor și să promoveze fotbaliști români tineri.

, convins că abrogarea regulii U21 ar agrava și mai mult aria de selecție, și așa redusă, din fotbalului românesc.

„O mare prostie! O imensă prostie! Vom rămâne fără jucători la loturile naționale. Cea mai mare prostie, e opinia mea și nu mai insist.

Jucătorii tineri vor crește înconjurați de 25 de străini și vor fi doi jucători tineri într-un lot din România. Eu așa prevăd. Dacă dispare regula U21, vom avea… nimic! Nu vom mai avea nimic. Uitați nivelul ăsta de echipe naționale! Așa e viziunea mea și încerc să anticipez.

Nu știu, dacă le oferi bonusuri importante, probabil că și cluburile vor ține cont. Dacă sunt bonusuri importante, da, mai sunt șanse”, a declarat selecționerul României U21.

Gigi Becali așteaptă ca regula U21 să fie scoasă. ”Bodescu mi-a promis. Să vedem dacă se ține de cuvânt”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Adminitrație al FCSB, crede că regula U21 nu mai are viitor. ”Anul ăsta pentru regula under pragul este 2002, peste un an de zile… eu cred că se va termina, cred că se va schimba regula asta.

În sensul că vor avea avantaje financiare cluburile care folosesc jucători sub vârstă, dar nu o să mai fie silite cluburi care nu au variante să folosească o echipă mai slabă decât cea pe care… Eu așa cred. Vorbim de peste un an, eu așa cred”, a declarat MM Stoica, la .

Am înțeles că o să scoată regula U21. Să nu ne mai certăm. Eu i-am spus lui Bodescu. ’Mă, Bodescu, am eu treabă cu voi? Mă interesează pe mine Federația sau Liga? Lăsați-mă să îmi văd de treaba mea și de curtea mea și de averea mea. Averea mea e FCSB. Lăsați-mă în pace, nu vă luați de mine! Nu mă puneți voi să pun eu jucător U21 că voi sunteți deștepți și eu sunt prost’. Dacă nu îmi promitea Bodescu, eu cu Rapid nu mai băgam jucător U21. Să vedem dacă se ține de cuvânt” – Gigi Becali, patron FCSB

Mihai Rotaru crede că regula U21 poate să distrugă tinere talente

Principalul finanțator al Universității Craiova, Mihai Rotaru, crede că că regula U21 nu ajută cu nimic jucătorii tineri.

“Regula U21 poate să distrugă tinere talente. Uitaţi-vă la Bană. Este un tânăr jucător foarte talentat, dar care nu joacă nicăieri pentru că el trebuie să fie al treilea potenţial jucător care trebuie să acopere regula U21.

Cine îi dă lui Bană acest an în care el nu a jucat şi în care trebuie să stea la echipa mare ca opţiune de under 21? De ce să ne batem joc de copii noştri? Joacă în banda dreaptă.

El este o variantă, dar nu poate merge nicăieri să joace. Nici la echipa a doua, nici la juniori. El este un jucător care stă la dispoziţia echipei mari fără să aibă meciuri în picioare.

Pentru ce să distrugem un asemenea jucător? De ce să nu poată să plece?”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucătorii U21 au în loturi granzii din SuperLiga

FCSB: Alexandru Pantea (fundaș dreapta/20 de ani), Octavian Popescu (mijlocaș/21), Eduard Radaslavescu (mijlocaș/19), Andrei Pandele (mijlocaș/20)

Alexandru Pantea (fundaș dreapta/20 de ani), Octavian Popescu (mijlocaș/21), Eduard Radaslavescu (mijlocaș/19), Andrei Pandele (mijlocaș/20) CFR Cluj: Răzvan Sava (portar/21), Otto Hindrich (portar/21), Matei Ilie (fundaş central/21), Robert Filip (mijlocaș/22)

Răzvan Sava (portar/21), Otto Hindrich (portar/21), Matei Ilie (fundaş central/21), Robert Filip (mijlocaș/22) Universitatea Craiova: Ștefan Baiaram (mijlocaș/21), Marian Danciu (mijlocaș/22), Ștefan Bană (atacant/19)

Ștefan Baiaram (mijlocaș/21), Marian Danciu (mijlocaș/22), Ștefan Bană (atacant/19) Rapid: George Ungureanu (portar/17), Andrei Borza (fundaș stânga/18), Robert Bădescu (fundaș stânga/19), Omar El Sawy (mijlocaș/20)

Dinamo stă și ea destul de bine la capitolul underi. Zeljko Kopici îi are la dispoziție pe Costin Amzăr (fundaș stânga/20 de ani), Andrei Bani (mijlocaș ofensiv/21 de ani).