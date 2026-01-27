FRF, parteneriat cu federația aflată la aproape 10.000 kilometri distanță. Răzvan Burleanu a deschis prima zi a întâlnirilor. Foto

ADVERTISEMENT

FRF dovedește că a devenit o instituție important la nivelul fotbalului mondial și este implicată în diverse parteneriate. Unul dintre acestea este cu o federație aflată la peste 10.000 de kilometri.

Parteneriat inedit pentru FRF

Mai marii fotbalului românesc au primit în această săptămână o vizită a unei delegații a Federației de Fotbal din Filipine (PFF), reprezentată de președintele, secretarul general și directorul tehnic al acesteia.

Colaborarea dintre cele două instituții a început în septembrie anul trecut și va dura până în iulie 2026, iar vizita actuală a oficialilor filipinezi face parte din proiectul ”Strategic Pathways: Empowering Philippine Football through Strategic Planning and Education”, o inițiativă desfășurată sub egida UEFA Together.

Această întâlnire are ca scop dezvoltarea planului strategic de management pentru perioada 2026-2030 al fotbalului filipinez în baza expertizei furnizate de conducerea Federației Române de Fotbal.

Răzvan Burleanu a deschis întâlnirea cu oficialii din Filipine

În prima zi a vizitei delegației filipineze, Răzvan Burleanu a prezentat parcursul de modernizare al forului de la Casa Fotbalului, iar discuțiile s-au axat pe modelul de succes comercial aplicat de FRF.

Președintele Federației Române de Fotbal o oferit și câteva soluții concrete pentru a ajuta forul din Filipine în încercarea de a deveni națiunea cu cea mai rapidă creștere fotbalistică din Asia.

”Acest parteneriat confirmă rolul FRF de mentor în regiunile aflate în plină dezvoltare fotbalistică. Ne onorează faptul că modelul nostru strategic servește drept fundament pentru construcția viitorului fotbalului din Filipine”, a declarat Răzvan Burleanu, conform al FRF.

Vizita delegației filipineze va dura două zile, iar invitații vor participa la următoarele workshop-uri:

Design Strategic: Definirea misiunii și a valorilor care pot genera valoare pe termen lung

Strategie Comercială și Marketing: Metode de poziționare a brandului fotbalistic pentru a atrage fani și sponsori

Strategie Tehnică și Grassroots: Adaptarea modelului românesc „Cupa Satelor” la provocările geografice ale arhipelagului filipinez, pentru a facilita accesul la fotbal în zonele rurale

Fotbal feminin: Strategii pentru menținerea elanului după succesul istoric al Filipinelor la Cupa Mondială din 2023

Proiectul are și o componentă educațională

Parteneriatul dintre cele două federații va continua cu o extrem de importantă. Experții FRF și cei ai PFF vor colabora pentru crearea unui program educațional personalizat, conceput să sprijine implementarea viitorului plan strategic.

Acest pachet educațional va acoperi domenii extrem de importante precum guvernanța, administrația, performanța tehnică și comunicarea. Obiectivul este ca toate cunoștințele transferate să fie adaptate contextului local din Filipine, încorporând în același timp cele mai bune practici UEFA, pentru a pune bazele unei creșteri sustenabile a fotbalului în această țară.

FRF, aproape de un parteneriat cu Marea Britanie

În prima parte a acestui an, , ambasadorul Marii Britanii în România, și au discutat despre posibilitatea ca fotbalul din țara noastră să fie ajutat de specialiștii britanici.

”În cadrul discuțiilor a fost analizată posibilitatea facilitării unor schimburi de experiență între România și Regatul Unit, prin care profesioniști din fotbalul britanic ar urma să ofere expertiza lor, prin proiecte ale FRF, reprezentanților cluburilor din țara noastră”, a anunțat FRF.