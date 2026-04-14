Sport

FRF, parteneriat important! Superscore Liga 3 vine cu noi surprize pentru fanii fotbalului din România

FRF a semnat un parteneriat cu o aplicație care va da numele Ligii 3. Este pentru prima dată în istorie când cel de-al treilea eșalon al fotbalului românesc va beneficia de o astfel de susținere.
Traian Terzian
14.04.2026 | 18:55
FRF parteneriat important Superscore Liga 3 vine cu noi surprize pentru fanii fotbalului din Romania
ULTIMA ORĂ
Parteneriatul semnat de FRF pentru creșterea Ligii 3. Sursă foto: frf.ro
ADVERTISEMENT

Actuala conducere a FRF reușește să atragă în continuare parteneri care să ajute din plin creșterea fotbalului de la noi din țară. Ultima înțelegere va aduce un salt important pentru Liga 3, care din acest moment va avea un sponsor, la fel ca și primele două eșaloane din România.

Parteneriat semnat de FRF pentru creșterea Ligii 3

Începând din acest sezon și continuând și pentru următoarele două stagiuni, al treilea eșalon fotbalistic va purta oficial numele Superscore Liga 3. Superscore este o aplicație modernă de scoruri live și statistici din fotbal și devine primul sponsor din istorie pentru fotbalul din Liga 3.

ADVERTISEMENT

”Ne bucură semnarea acestui parteneriat și faptul că inaugurăm un nou capitol pentru Liga 3, care devine Superscore Liga 3. Este un demers important pentru dezvoltarea celui de-al treilea eșalon, atât din perspectiva vizibilității, cât și a profesionalizării.

Alături de un partener puternic, inovator și implicat, continuăm să construim un cadru competitiv solid, cu accent pe performanță, integritate și responsabilitate”, a declarat președintele Răzvan Burleanu, pentru site-ul oficial al FRF.

ADVERTISEMENT
Cu ce schimbări vine Superscore pentru Liga 3

În urma semnării acestui parteneriat strategic, Superscore Liga 3 va beneficia de o expunere sporită și va aduce o experiență nouă și inedită pentru suporteri. De asemenea, înțelegerea include o componentă dedicată integrității competiționale și promovării pariului responsabil.

ADVERTISEMENT
”Extinderea parteneriatului cu FRF și asumarea rolului de naming sponsor pentru Superscore Liga 3 reprezintă un pas firesc în strategia noastră de a susține fotbalul românesc la toate nivelurile sale.

ADVERTISEMENT

Prin Superscore, ne dorim să aducem competiția mai aproape de fani, oferind acces rapid la informații, statistici și rezultate, dar și să contribuim activ la dezvoltarea unui ecosistem bazat pe integritate și responsabilitate în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional”, a spus Dragoș Chifa, director al Superscore.

Cine este Superscore

Superscore este o aplicație modernă de scoruri live și statistici din fotbal, concepută pentru fanii care doresc să fie la curent cu evoluția jocului la toate nivelurile, de la cele mai importante competiții internaționale până la ligi locale.

ADVERTISEMENT

Platforma oferă date de calitate despre meciuri, notificări ultra-rapide pentru evenimentele din joc și statistici avansate care le permit utilizatorilor să urmărească partidele și să analizeze performanța echipelor preferate, în timp real.

Superscore se diferențiază prin experiența complet lipsită de reclame, oferind utilizatorilor o modalitate optimizată, rapidă și neîntreruptă de a urmări meciurile de fotbal.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Venit la București pentru Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a luat o decizie uluitoare:...
iamsport.ro
Venit la București pentru Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a luat o decizie uluitoare: 'Nimeni nu se aștepta la așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!