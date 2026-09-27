Sport

Gaură în buget! Câți bani pierde FRF pentru că România – Bosnia se joacă fără spectatori

România - Bosnia se joacă luni, 28 septembrie, de la ora 21:45. Fără spectatori, după ce UEFA a sancționat dur incidentele din timpul partidei România - Kosovo.
Flaviu Popa
27.09.2026 | 16:15
Gaura in buget Cati bani pierde FRF pentru ca Romania Bosnia se joaca fara spectatori
SPECIAL FANATIK
Arena Națională goală
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Meciul dintre România și Bosnia se va juca fără spectatori, situație în care mai toată lumea pierde. În primul rând fanii naționalei care nu pot să-și încurajeze echipa de suflet, mai apoi jucătorii care nu vor primi sprijin din tribune, dar și FRF care va rata șansa să încaseze o sumă foarte mare de bani.

Câți bani pierde FRF pentru că meciul România – Bosnia se joacă fără spectatori?

Arena Națională poate să fie un stadion profitabil pentru echipa națională, așa cum e și pentru FCSB sau Dinamo atunci când acolo au loc meciuri importante. În condițiile în care naționala revine acasă cu Gheorghe Hagi selecționer, la început de campanie, șansele ca toate biletele să fi fost vândute erau foarte mari.

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Câți bani a ratat, FRF, de fapt? Dacă ne uităm la exemple relevante în ultimii ani în cazul FCSB, partida cu Universitatea Craiova a dus vânzări în bilete de 700.000 de euro, FCSB – PAOK 900.000 de euro, iar FCSB – Lyon aproximativ 1 milion de euro. În condițiile în care costurile organizării de meciuri pe Arena Națională depășesc 100.000 de euro, profitul rămâne oricum unul important.

Tot FCSB deține și recordul absolut din fotbalul românesc la un singur meci, din vânzare de bilete: 1,8 milioane de euro la FCSB – Manchester United din 30 ianuarie 2025. Atunci au fost 50.148 de spectatori, iar biletele au costat în medie 50 de euro.

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FRF poate recupera banii pierduți la meciul dintre România și Suedia din Nations League

Nici FRF nu poate să se plângă de rețeta financiară când vine vorba de meciuri pe Arena Națională. Conform datelor oficiale, partida România – Ungaria din preliminariile EURO 2016 a generat încasări de aproape 1 milion de euro, la fel ca și România – Olanda din 2012. Așadar, putem estima că FRF a ratat aproximativ 1 milion de euro dacă partida cu Bosnia s-ar fi jucat cu spectatori și, cel mai important, să fie sold out.

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Chiar și așa, FRF are șansa să-și umple buzunarele după meciul cu Suedia, dacă până atunci UEFA nu va impune o nouă sancțiune și nu va închide și atunci stadionul. Biletele pentru acest meci costă între 50 și 130 de lei, astfel că la o primă estimare FRF s-ar bucura de încasări între 800.000 de euro și 1 milion de euro dacă acest meci s-ar juca cu casa închisă.

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Încasări din bilete la meciuri importante pe Arena Națională

  • FCSB – Manchester United (2025): aproximativ 1,8 milioane de euro – 50.148 spectatori
  • FCSB – Lyon (2025): aproximativ 1 milion de euro
  • FCSB – PAOK (2025): aproximativ 900.000 de euro
  • FCSB – Universitatea Craiova: aproximativ 700.000 de euro
  • România – Ungaria (2014): aproximativ 1 milion de euro
  • România – Olanda (2012): aproximativ 1 milion de euro
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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