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Meciul dintre România și Bosnia se va juca fără spectatori, situație în care mai toată lumea pierde. În primul rând fanii naționalei care nu pot să-și încurajeze echipa de suflet, mai apoi jucătorii care nu vor primi sprijin din tribune, dar și FRF care va rata șansa să încaseze o sumă foarte mare de bani.

Câți bani pierde FRF pentru că meciul România – Bosnia se joacă fără spectatori?

, așa cum e și pentru FCSB sau Dinamo atunci când acolo au loc meciuri importante. În condițiile în care naționala revine acasă cu Gheorghe Hagi selecționer, la început de campanie, șansele ca toate biletele să fi fost vândute erau foarte mari.

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Câți bani a ratat, FRF, de fapt? Dacă ne uităm la exemple relevante în ultimii ani în cazul FCSB, partida cu Universitatea Craiova a dus vânzări în bilete de 700.000 de euro, FCSB – PAOK 900.000 de euro, iar FCSB – Lyon aproximativ 1 milion de euro. În condițiile în care costurile organizării de meciuri pe Arena Națională depășesc 100.000 de euro, profitul rămâne oricum unul important.

la un singur meci, din vânzare de bilete: 1,8 milioane de euro la FCSB – Manchester United din 30 ianuarie 2025. Atunci au fost 50.148 de spectatori, iar biletele au costat în medie 50 de euro.

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FRF poate recupera banii pierduți la meciul dintre România și Suedia din Nations League

Nici FRF nu poate să se plângă de rețeta financiară când vine vorba de meciuri pe Arena Națională. Conform datelor oficiale, partida România – Ungaria din preliminariile EURO 2016 a generat încasări de aproape 1 milion de euro, la fel ca și România – Olanda din 2012. Așadar, putem estima că FRF a ratat aproximativ 1 milion de euro dacă partida cu Bosnia s-ar fi jucat cu spectatori și, cel mai important, să fie sold out.

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Chiar și așa, are șansa să-și umple buzunarele după meciul cu Suedia, dacă până atunci UEFA nu va impune o nouă sancțiune și nu va închide și atunci stadionul. Biletele pentru acest meci costă între 50 și 130 de lei, astfel că la o primă estimare FRF s-ar bucura de încasări între 800.000 de euro și 1 milion de euro dacă acest meci s-ar juca cu casa închisă.

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Încasări din bilete la meciuri importante pe Arena Națională