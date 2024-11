FRF, prima reacție după ce Adrian Mititelu a intrat pe teren la meciul lui FC U Craiova. „E prea mult! Se vor sesiza comisiile”

În acest weekend, la meciul dintre FCU Craiova și Ceahlăul Piatra Neamț, din Liga a doua, omul numărul 1 de la echipa din Bănie, Adrian Mititelu, a avut o ieșire necontrolată.

Adrian Mititelu a luat foc la meciul FCU Craiova – Ceahlăul Piatra Neamț

Imaginile de pe stadionul „Ion Oblemenco” păreau ireale. Moldovenii au primit un penalty, iar Adrian Mititelu a luat foc. A intrat pe teren și a purtat un dialog de la distanță cu centralul întâlnirii, amenințând chiar că va trimite echipa la vestiare.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Oltenii au pierdut jocul cu 2-4, iar la final, Adrian Mititelu și-a cerut scuze pentru ieșirea sa cu totul nepotrivită. Situația la FCU nu este deloc liniștită. Echipa este abia pe locul 14 în clasament.

Mihai Stoichiță: „Probabil că se vor sesiza comisiile. Nu e în regulă treaba asta”

Mihai Stoichiță, oficial al Federației Române de Fotbal, a comentat la FANATIK SUPERLIGA reacția pe care a avut-o Adrian Mititelu în partida cu Ceahlăul. Acesta îl înțelege pe patronul de la FCU, însă este de părere că ar trebui să își tempereze ieșirile.

„M-am uitat și la declarațiile pe care le-a făcut ulterior. Eu pot să înțeleg frustrarea lui. Este o echipă care, nu de mult, a fost în Superliga. E o poziție dificilă. Nu reușesc să câștige în Liga a doua și să revină în luptă, dar trebuie să se controleze.

(n.r. A fost o reacție exagerată?) Sigur că da. Nu îmi permit să îi dau sfaturi. Dumnealui este patron. Eu sunt un simplu angajat. Probabil că se vor sesiza comisiile. Nu e în regulă treaba asta.

Eu mă întreb… oare organizatorii nu pot să intervină? Cum poate să intre așa pe teren? Eu îl înțeleg, dar trebuie să înțeleagă și regulile societății. Suntem în fotbal. Și eu aș vrea să fac multe lucruri, dar sunt îngrădit”, a explicat Mihai Stoichiță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Adrian Mititelu după FCU Craiova – Ceahlăul 2-4

„Am regretat după vreo 20 de minute. Dar era prea târziu. Nu și-o merita. Mi-au făcut mie furăciuni mult mai mari. Dar n-am putut să mă controlez. Probabil și că nu exista o organizare ca la Liga 1. Asta a fost.

Am simțit că a fost premeditare. Știu cum gândește Bodescu, știu cum acționează. Aproape meci de meci am fost ciupit și la Liga 2. S-a umplut puțin paharul. Sunt cu țintă pentru că el acționează în consecință. Faptul că i-am deschis foarte multe acțiuni în instanță și am sesizat autoritățile că există mandate ilegale la federație și federația e condusă de persoane ilegitime, care stau acolo ilegal, i-a făcut să ia foc și încearcă pe toate părțile să mă saboteze”,

