FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv

Cum a reacționat FRF după ce România a aflat că va juca cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Încredere totală în Mircea Lucescu.
Alex Bodnariu
20.11.2025 | 14:55
FRF prima reactie dupa ce Romania va intalni Turcia in barajul pentru CM 2026 Stati linistiti Exclusiv
Mesajul transmis de FRF după tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială. România se va duela cu Turcia
Naționala României și-a aflat adversara din playofful Cupei Mondiale. Tricolorii vor juca în deplasare, la Istanbul, în fața Turciei, iar în cazul în care se vor impune își vor măsura forțele cu câștigătoarea din cealaltă semifinală, Slovacia – Kosovo, de asemenea în deplasare. Andrei Vochin, reprezentantul FRF, prezent la FANATIK SUPERLIGA, a oferit o primă reacție.

Turcia – România, meci de foc la barajul pentru Cupa Mondială. Reacția FRF

La prima vedere, România nu a avut parte de prea mult noroc la tragerea la sorți de la Zurich. Desigur, orice adversar din prima urnă, fie el Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca, ar fi plecat cu prima șansă. Mircea Lucescu însă cunoaște fotbalul turcesc la perfecție și încă sunt motive să visăm la turneul final.

Meciul cu Turcia se va juca pe data de 26 martie 2026. Partida de la Istanbul se anunță una de foc pentru naționala României. În cazul în care tricolorii fac surpriza și se califică, vor juca tot în deplasare cu una dintre Slovacia și Kosovo.

Andrei Vochin, optimist după ce a văzut că România va juca cu Turcia la baraj

Andrei Vochin, oficialul FRF, a fost prezent în timpul tragerii la sorți la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și a oferit o primă reacție după ce a văzut tabloul complet. Acesta e de părere că România rămâne cu șanse la calificare.

„Stați liniștiți. Când am picat în cea mai ușoară grupă posibilă eram în același studio. Aveam emoții. Speram să picăm cu Austria și Bosnia și am terminat în spatele lor, pe locul 3. De ce să nu fie acum invers? Să fim optimiști. Nu putea să fie o tragere ușoară.

La ce valoare are echipa României pe Transfermarkt era clar că nu putem juca cu o echipă mai slab cotată. Singura mai slabă e Bosnia, dar Bosnia ne-a bătut de două ori, și acasă, și în deplasare. Eu nu mi-aș fi dorit, să fiu sincer, Turcia. La fel de mult mi-am dorit atunci grupa cu Austria. Am zis că am câștigat jumătate de calificare atunci. Nea Mircea a fost și selecționer în Turcia. Cunoaște fotbalul turc mai bine decât orice antrenor român, e la bătaie cu Șumudică”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

