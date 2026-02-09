FRF, prima reacție după scandalul de la Cluj dintre Bergodi și Cordea: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut!”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă CFR Cluj – U Cluj a fost un meci cu cinci goluri, fotbalul a fost un subiect mai puțin discutat din cauza celor întâmplate după fluierul final. Antrenorul italian a reacționat dur după ce fotbalistul „feroviarilor” i-a adresat injurii, iar FRF a oferit, prin Mihai Stoichiță, prima reacție cu privire la acest eveniment reprobabil.

Mihai Stoichiță, prima reacție după scandalul de la Cluj. Care este opinia oficialului FRF

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea așteaptă deciziile din partea Comisiei de Disciplină după ce au provocat un scandal monstru la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj, câștigată de „feroviari” cu scorul de 3-2.

La două zile de la acest eveniment, FRF a oferit o primă reacție oficială prin Mihai Stoichiță. Fiind fost antrenor, directorul tehnic al Federației nu l-a culpabilizat complet pe deoarece este conștient de tensiunea de la nivelul gazonului, mai ales într-un campionat atât de strâns cum este SuperLiga României în această stagiune:

„Ar fi urât să dau în Bergodi. Este o încărcătură extraordinară. De mult nu am mai avut un campionat din acesta, să fie meci de meci o mare miză. Multe echipe sunt cu gândul la play-off. Eu nu-l scuz pe Bergodi, pentru că nu ne e foarte clar nici ce s-a întâmplat între el și Cordea.

Uneori, mi se pare că tensiunea pe care o trăiesc acești antrenori îi împinge la astfel de gesturi. Nu sunt de acord cu el, dar nici să-l împușcăm pe Bergodi pentru ce a făcut. Cei de la Comisia de Disciplină să judece conform regulamentului. Cei de acolo trebuie să gândească foarte bine ce fel de persoană este Bergodi, dacă are antecedente, dacă nu are… nici să mă gândesc la nu știu câte luni de zile ca să-l scot din circuit.

Poți să-l pedepsești mai aspru dacă recidivează, dar acum… cât o fi, o lună, două… trebuie să plătească pentru ce a făcut. Nici nu a fost bătaie, a fost mai mult o împingere. Este reprobabil ce s-a întâmplat, dar asta este”, a spus Mihai Stoichiță pentru

Cum a comentat FRF declarația lui Daniel Pancu de la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj

La finalul meciului, Daniel Pancu a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristiano Bergodi, Tehnicianul lui CFR Cluj nu a acuzat gestul, cât faptul că „un străin vine în România pentru a-i lovi jucătorii” a fost ceea ce l-a deranjat cu adevărat. Mihai Stoichiță este de părere că Pancu a greșit și nu și-a ales bine cuvintele:

„A greșit Pancu prin declarația sa. Aceste greșeli nu le fac doar străinii, le facem chiar și noi în străinătate. Le facem chiar și noi între noi aici. Nu am văzut dacă a făcut vreo referire la faza cu Elveția, dar și el a fost în culpă atunci. Nu-i pun în balanță pe cei doi”, a mai declarat Mihai Stoichiță.

Directorul tehnic al FRF a fost implicat într-un eveniment asemănător: „Am dat și eu în unul”

de-a lungul anilor în competițiile europene. La acea vreme, Mihai Stoichiță era antrenorul roș-albaștrilor și a recunoscut că a fost implicat într-un scandal asemănător și chiar a lovit pe cineva într-o bătaie generală:

„Noi doi am trecut printr-o situație la Bastia (n.r. – cu Lăcătuș), îl lovisem și eu pe unul înainte. Era unul de pe la ăia, știu eu cine era? Tot îi lovea pe ai noștri. M-am dus și am dat și eu în unul. Ei au crezut că Marius (n.r. – Lăcătuș) a fost, dar nici el nu a rămas dator. Se întâmplă la fotbal. Era asemănător, era vorba despre o calificare într-un tur următor”, a recunoscut Mihai Stoichiță, potrivit sursei citate.

„Mi-am luat și eu niște pumni de la el ca să zic așa. Și Lăcătuș și-a luat niște șuturi. Doamne ce era… Ce-am pățit acolo n-am pățit în viața mea”, a povestit Vivi Răchită, în exclusivitate pentru FANATIK, despre „infernul de la Bastia”.