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FRF, prima reacție oficială în scandalul accidentării lui Ionuț Radu! „E o greșeală față de Hagi”

Tibi Cocora
16.11.2026 | 08:20
FRF prima reactie oficiala in scandalul accidentarii lui Ionut Radu E o greseala fata de Hagi
EXCLUSIV FANATIK
Prima reacție a FRF în cazul Ionuț Radu. Foto: Colaj Fanatik.
Prima reacție a FRF în cazul Ionuț Radu. Ce a spus Mihai Stoichiță despre accidentarea anunțată din Spania și ce clarificări a cerut.
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Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit prima reacție oficială în cazul absenței lui Ionuț Radu de la echipa națională. Portarul lui Celta Vigo a invocat o accidentare pentru a nu participa la acțiunea tricolorilor din noiembrie, însă situația sa continuă să ridice semne de întrebare. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Stoichiță a confirmat că FRF a primit o informare medicală din Spania, dar a recunoscut că nu știe exact ce problemă are fotbalistul.

Prima reacție a FRF în cazul Ionuț Radu! Mihai Stoichiță: „E echivocă situația”

Absența lui Ionuț Radu de la echipa națională a devenit un subiect controversat, mai ales după victoria României cu Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Portarul legitimat la Celta Vigo nu s-a prezentat la reunirea lotului convocat de Gică Hagi, motivul invocat fiind o accidentare.

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Semnele de întrebare au apărut după ce, la scurt timp de la anunțul că nu poate onora convocarea din cauza problemelor medicale, Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo într-un meci din La Liga. Situația a alimentat controversele privind absența sa de la prima reprezentativă, iar Mihai Stoichiță a explicat ce informații deține Federația Română de Fotbal.

„Informarea pe care o avem este că are o accidentare. Nu știu ce accidentare are, știu eu? Nu mai este obligație să vii la echipa națională și să confirmăm noi accidentarea. Eu pot spune altceva decât spune Gică Hagi? El a avut o reacție clară. Eu ce să spun despre Ionuț? E puțin cam echivocă situația asta”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță îi cere explicații lui Ionuț Radu: „Cel mai bine ar fi să discute cu Hagi”

Din punctul de vedere al directorului tehnic al FRF, cea mai bună soluție pentru lămurirea situației este o discuție directă între Ionuț Radu și selecționerul Gică Hagi. Stoichiță a subliniat că documentele privind accidentarea au fost transmise din Spania, fără ca portarul să fie consultat de medicii echipei naționale.

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Oficialul federației nu a contestat autenticitatea informării medicale, dar a admis că împrejurările absenței ar trebui clarificate: „Cel mai bine ar fi să aibă o discuție cu Hagi, să explice ce s-a întâmplat. Când zic echivocă, mă refer că e o accidentare care este pe hârtie, dar în Spania, nu aici, la noi”, a explicat Mihai Stoichiță.

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Mihai Stoichiță a abordat și posibilitatea ca Ionuț Radu să nu fi dorit să participe la acțiunea echipei naționale. Directorul tehnic al FRF a precizat însă că este vorba despre o ipoteză, nu despre o situație confirmată. În cazul în care un fotbalist ar evita deliberat convocarea, un asemenea gest ar reprezenta, în opinia sa, o greșeală față de selecționer și de prima reprezentativă: „Există și ce să facem noi acum? Dacă el nu a vrut cumva să vină la echipa națională, atunci e o greșeală față de Gică Hagi și față de națională”, a punctat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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