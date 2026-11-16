FRF, prima reacție oficială în scandalul accidentării lui Ionuț Radu! „E o greșeală față de Hagi”

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Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit prima reacție oficială în cazul absenței lui Ionuț Radu de la echipa națională. Portarul lui Celta Vigo a invocat o accidentare pentru a nu participa la acțiunea tricolorilor din noiembrie, însă situația sa continuă să ridice semne de întrebare. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Stoichiță a confirmat că FRF a primit o informare medicală din Spania, dar a recunoscut că nu știe exact ce problemă are fotbalistul.

Prima reacție a FRF în cazul Ionuț Radu! Mihai Stoichiță: „E echivocă situația”

a devenit un subiect controversat, mai ales după victoria României cu Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Portarul legitimat la Celta Vigo nu s-a prezentat la reunirea lotului convocat de Gică Hagi, motivul invocat fiind o accidentare.

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Semnele de întrebare au apărut după ce, la scurt timp de la anunțul că nu poate onora convocarea din cauza problemelor medicale, Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo într-un meci din La Liga. Situația a alimentat controversele privind absența sa de la prima reprezentativă, iar Mihai Stoichiță a explicat ce informații deține Federația Română de Fotbal.

„Informarea pe care o avem este că are o accidentare. Nu știu ce accidentare are, știu eu? Nu mai este obligație să vii la echipa națională și să confirmăm noi accidentarea. Eu pot spune altceva decât spune Gică Hagi? El a avut o reacție clară. Eu ce să spun despre Ionuț? E puțin cam echivocă situația asta”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță îi cere explicații lui Ionuț Radu: „Cel mai bine ar fi să discute cu Hagi”

Din punctul de vedere al directorului tehnic al FRF, cea mai bună soluție pentru lămurirea situației este o discuție directă între Ionuț Radu și selecționerul Gică Hagi. Stoichiță a subliniat că documentele privind accidentarea au fost transmise din Spania, fără ca portarul să fie consultat de medicii echipei naționale.

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Oficialul federației nu a contestat autenticitatea informării medicale, dar a admis că împrejurările absenței ar trebui clarificate: „Cel mai bine ar fi să aibă o discuție cu Hagi, să explice ce s-a întâmplat. Când zic echivocă, mă refer că e o accidentare care este pe hârtie, dar în Spania, nu aici, la noi”, a explicat Mihai Stoichiță.

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Mihai Stoichiță a abordat și posibilitatea ca la acțiunea echipei naționale. Directorul tehnic al FRF a precizat însă că este vorba despre o ipoteză, nu despre o situație confirmată. În cazul în care un fotbalist ar evita deliberat convocarea, un asemenea gest ar reprezenta, în opinia sa, o greșeală față de selecționer și de prima reprezentativă: „Există și ce să facem noi acum? Dacă el nu a vrut cumva să vină la echipa națională, atunci e o greșeală față de Gică Hagi și față de națională”, a punctat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.