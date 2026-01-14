Sport

FRF, proiect extraordinar pentru micii fotbaliști! Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi și Gică Popescu

Top Football Academies este noul proiect al FRF pentru reformarea fotbalului juvenil, inspirat din modelul belgian și axat pe dezvoltarea individuală a jucătorilor.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 17:14
FRF proiect extraordinar pentru micii fotbalisti Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi si Gica Popescu
Pas important pentru viitorul fotbalului românesc. Întâlnire la Mogoșoaia
Federația Română de Fotbal a făcut un nou pas în direcția reformării fotbalului juvenil, după ce, la CNF Mogoșoaia, a avut loc prima întâlnire oficială din cadrul proiectului „Top Football Academies”. La masă s-au așezat reprezentanții a nouă academii importante din țară.

Pas important pentru viitorul fotbalului românesc. Întâlnire la Mogoșoaia

Discuțiile au fost coordonate de Ilie Alexe, responsabil de loturile naționale de juniori, alături de Bob Browaeys, specialist cu experiență în dezvoltarea academiilor din Belgia. Modelul belgian a fost punctul central al întâlnirii, fiind prezentate criterii clare de selecție, evaluare și formare a jucătorilor, dar și exemple concrete din modul de lucru al naționalei U17.

Fiecare academie participantă a prezentat modul în care a început deja implementarea proiectului în acest sezon, accentul fiind pus pe dezvoltarea individuală a jucătorilor, nu doar pe rezultatele de moment. La final, oficialii FRF și reprezentanții cluburilor au stabilit direcții comune de lucru, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, menite să creeze o continuitate reală între academii și echipele naționale.

De ce este important proiectul „Top Football Academies”. Anunțul făcut de FRF

În perioada următoare, întâlnirile vor continua direct în bazele sportive ale academiilor, acolo unde teoria urmează să fie pusă în practică. Proiectul „Top Football Academies” vizează crearea unui cadru modern de pregătire, în care juniorii să beneficieze de antrenamente suplimentare, evaluare constantă și un parcurs educațional adaptat.

„Proiectul Top Football Academies se adresează jucătorilor din cele mai bune academii din țară și are ca viziune crearea unui spațiu optim de învățare, focusat pe dezvoltarea individuală, etapizată, a juniorilor, pe parcursul a 365 de zile pe an. Obiectivul este transformarea acestora în jucători de top, prin oferirea unui suport complex, atât din punct de vedere fotbalistic, cât și educațional.

Ce oferă „Top Football Academies”:
• Plan de Dezvoltare Individuală și Plan de Acțiune Personal pentru fiecare jucător;
• patru antrenamente suplimentare pe săptămână, complementare celor din club;
• peste 250 de ore de antrenament suplimentar anual;
• evaluare constantă, ca parte esențială a procesului de formare;
• educarea continuă și specifică a staff-ului tehnic;
• obținerea unei diplome de instructor sportiv și a Licenței UEFA C;
• oportunitatea unui parcurs educațional pentru o carieră dublă.

Proiectul se realizează în parteneriat cu academiile de fotbal, liceele cu program sportiv și universitățile din orașele respective, pentru o integrare completă a tinerilor sportivi. Liceele vor asigura școlarizarea elevilor conform unui program special și implementarea unui curs de pregătire sportivă teoretică, iar universitățile vor oferi oportunități de internship, recrutare timpurie și conectarea programelor de cercetare cu un proiect de performanță sportivă unic la nivel național”, se arată în comunicatul FRF.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
