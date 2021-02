FRF, război total cu LPF! Răzvan Burleanu, atac violent: “Își doresc control pe arbitraj în interesul unui club”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a lansat un atac violent la adresa LPF pe tema implementării sistemului VAR în Casa Pariurilor Liga 1. Președintele Federației susține că forul pe care îl conduce nu va plăti pentru acest sistem în condițiile în care LPF are de gând să folosească fondurile proprii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, președintele FRF susține că Liga își dorește control asupra arbitrajului pe banii Federației. Burleanu susține că îi suspectează pe cei de la Liga Profesionistă că vor să tranzacționeze arbitrajul în interesul unui club.

FRF, război total cu LPF! Răzvan Burleanu, atac violent: “LPF nu acoperă nicio cheltuială”

Răzvan Burleanu susține că salariile din LPF ajung la suma de 2 milioane de euro pe an, iar pentru a implementa sistemul VAR, îi îndeamnă pe cei din Federație să scadă din aceste cheltuieli salariale uriașe:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“FRF primește de la UEFA pentru arbitrajul românesc doar 100.000 de euro în fiecare an. Cheltuielile FRF sunt de 350.000 de euro pe an, bani care se duc în pregătirea arbitrilor. De anul trecut am preluat testarea PCR. Sper că am clarificat că banii nu cad din cer.

Principalele surse de venit ale FRF sunt cele 10 meciuri ale naționalei României, meciurile din Liga 2 și Cupa României. Niciun ban public. În comparație cu modelul utilizat de LPF, toate veniturile din Cupa României și Liga 2 merg la cluburi.

ADVERTISEMENT

Pentru finanțarea VAR-ului am considerat că este responsabilitatea FRF, să ne implicăm și noi și să finanțăm acest proiect foarte important pentru Liga 1 și Cupa României. Ne-am oferit să acoperim cheltuielile pentru pregătirea arbitrilor. Chiar am plătit câteva zeci de mii de euro pentru pregătirea arbitrilor, deși a fost pandemie.

Am avut surpriza să văd că, deși deținătorul de drepturi tv a oferit posibilitatea de a acoperi cheltuielile cu tehnologia VAR, LPF nu acoperă nicio cheltuială în cadrul acestui proiect chiar dacă competiția nu e organizată de Federație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“LPF vrea să conducă arbitrajul românesc pe banii Federației”

Discuțiile s-au blocat pentru că, deși FRF acoperă cheltuielile cu pregătirea arbitrilor în cuantum de aproximativ 500.000 de euro, palavragii de la LPF își doresc să își asume acest proiect și au solicitat să își asume manegementul sistemului VAR deși LPF nu acoperă niciun leu în acest proiect. Altfel spus, LPF vrea să conducă arbitrajul românesc pe banii Federației.

Îi suspectez chiar că își doresc un control pe arbitraj pe care să îl tranzacționeze în interesul vreunui club, așa cum există suspiciuni că o fac pe baza comisiilor jurisdicționale. Mesajul este ferm. Dacă nu vor accepta autoritatea CCA în materie de arbitraj, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Vrem să forțăm mâna celor de la LPF să mai scadă din nivelul salarial de 2 milioane de euro sau să pălăvrăgească mai puțin”

FRF va acoperi costurile cu implementarea VAR la nivel de Liga 1 doar dacă ar organiza această competiție sau ar avea un venit de pe urma acestei competiții. În acest moment, soluția este la LPF. VAR-ul poate fi implementat în Liga 1 într-un interval de 8-10 luni începând de acum dacă LPF renunță la o mică parte din cheltuielile salariale de 2 milioane de euro pe care le cheltuie anual.

Foarte multe cluburi nu aveau această informație. Noi organizăm 6000 de meciuri cu un buget de 500.000 de euro, în comparație cu cele 8 meciuri pe etapă și 2 milioane cheltuieli salariale ale LPF.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să fiu foarte sincer. Vrem să forțăm mâna celor de la LPF să mai scadă din nivelul salarial de 2 milioane de euro sau să pălăvrăgească mai puțin și să atragă mai multe fonduri private pentru creșterea produsului Ligii 1. Dacă LPF are nevoie ca FRF să cofinanțeze sistemul VAR suntem deschiși dialogului, să ne așezăm la aceeași masă și să discutăm.

“Auditul acestei organizații este făcută de o firmă de garsonieră în ultimii 7 ani de zile”

Dacă LPF își dorește ca FRF să cofinanțeze sistemul VAR are de rezolvat niște probleme. Lipsa transparenței financiare. Auditul acestei organizații este făcută de o firmă de garsonieră în ultimii 7 ani de zile. Nu vedem o companie de audit din top 4 sau 5 la nivel internațional. Azi, LPF e singura organizație sportivă care este opacă din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

Apoi, nu are niciun statut publicat. Asta dă naștere la multe suspiciuni. Cine poate să candideze, care este organismul de conducere și cum se iau deciziile. Apoi, există conflictele de interese. Mai reprezentanți din LPF sunt în conflict de interese, regăsindu-se cu contracte printre echipele din Liga 1. În plus, LPF trebuie să își asume financiar lupta împotriva doping-ului. Dacă LPF vrea să implementeze VAR cu ajutorul FRF, atunci ar trebui să își rezolve aceste probleme”, a spus Răzvan Burleanu.