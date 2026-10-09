FRF, reacție-fulger după ce Reghecampf a spus că-l va suna pe selecționerul U21: „Sunt tratați la fel, chiar dacă țin cu Dinamo”

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Antrenorii din SuperLiga României au avut la dispoziție trei săptămâni să-și pună fotbaliștii la punct înainte de reluarea competiției. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a avut destui absenți din cauza convocărilor la echipele naționale, iar doi dintre fotbaliștii plecați să-și reprezinte țara au fost Ricardo Pădurariu (19 ani) și Alexandru Stoian (18 ani), chemați de Costin Curelea la România U21. „Reghe” nu a fost mulțumit de minutele pe care cei doi fotbaliști le-au primit și a explicat că va avea o discuție cu selecționerul, iar FRF, prin vocea lui Marius Niculae, directorul sportiv al naționalei de tineret, a venit rapid cu un răspuns.

Marius Niculae, răspuns pentru Laurențiu Reghecampf în legătură cu nemulțumirile antrenorului FCSB

El a devenit un titular clar pentru FCSB pe postul de fundaș stânga, acolo unde a avut evoluții atât bune, cât și mai puțin bune, însă cert este că a jucat meci de meci pentru una dintre echipele puternice ale SuperLigii României.

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În ciuda acestui fapt, el a prins doar 6 minute în tricoul naționalei U21, în meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania. De asemenea, Alex Stoian, unul dintre cei mai promițători fotbaliști de atac din campionatul intern, a prins 34 de minute. Acest lucru l-a deranjat enorm pe Reghecampf, care nici nu i-a putut avea la pregătirea de la echipa de club. Antrenorul roș-albaștrilor și-a exprimat nemulțumirea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați, iar la scurt timp Marius Niculae, directorul sportiv al României U21, a venit cu un răspuns.

„N-au evoluat cât și-ar fi dorit Reghecampf. Dacă antrenorul așa a hotărât… Ei, oricum, mai au o generație. Mai au timp destul. Ei știu, chiar dacă eu țin cu Dinamo, sunt tratați toți la fel la echipa națională”, a spus Marius Niculae la

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Cine au fost fotbaliștii preferați în locul celor doi tineri de la FCSB

După patru ediții consecutive în care România a participat la Campionatul European de tineret, începând cu cea din 2019 în care elevii lui Rădoi de la acea vreme au ajuns până în semifinale, sub Finlanda U21 și Spania U21, și a ratat astfel șansa de a participa la EURO 2027. Acolo unde a fost cazul, selecționerul a preferat să meargă pe mâna fotbaliștilor care evoluează în străinătate, tocmai de aceea Pădurariu și Stoian nu au avut șanse.

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Pe postul de fundaș stânga, Ricardo Pădurariu nu a avut nicio șansă în fața lui Kevin Ciubotaru, care joacă în Scoția pentru Dundee United. Astfel, fundașul celor de la FCSB a fost doar rezervă în meciul cu Cipru, nu a prins lotul în cel cu Finlanda și a intrat 6 minute în partida cu Spania, la scorul de 7-1 pentru gazde. De partea cealaltă, Alex Stoian a fost ținut pe banca de rezerve de Ioan Vermeșan (Widzew Lodz), Rareș Burnete (Sudtirol) și Atanas Trică (AEK Larnaca). Atacantul FCSB a fost rezervă cu Cipru, a jucat 34 de minute cu Finlanda, iar în meciul cu Spania nu a prins lotul.

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Câte minute au Ricardo Pădurariu și Alex Stoian la FCSB în acest sezon

Frustrarea lui Laurențiu Reghecampf vine tocmai din faptul că cei doi au primit foarte puține șanse, ținând cont că ei prind minute importante la o echipă bună din campionatul intern, mai ales atunci când vine vorba de Ricardo Pădurariu. Curelea i-ar fi putut da o șansă cel puțin în meciul cu Spania, care nu mai avea o miză reală, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Curelea a continuat să se bazeze pe Ciubotaru, pe care l-a scos la pauza meciului, însă nici atunci nu a apelat la Pădurariu, ci la Șuteu, fundașul stânga al lui FC Voluntari.

În acest sezon, Pădurariu a bifat 12 meciuri în tricoul FCSB și are un total de 985 de minute în toate competițiile. De partea cealaltă, Alex Stoian, care are o concurență mult mai acerbă în atacul roș-albaștrilor, are doar 387 de minute adunate în 12 meciuri. La nivelul realizărilor, Stoian are un gol marcat în SuperLiga României și un assist în preliminariile UEFA Conference League.