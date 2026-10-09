FRF, reacție-fulger după ce Reghecampf a spus că-l va suna pe selecționerul U21: „Sunt tratați la fel, chiar dacă țin cu Dinamo”

Antrenorii din SuperLiga României au avut la dispoziție trei săptămâni să-și pună fotbaliștii la punct înainte de reluarea competiției. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a avut destui absenți din cauza convocărilor la echipele naționale, iar doi dintre fotbaliștii plecați să-și reprezinte țara au fost Ricardo Pădurariu (19 ani) și Alexandru Stoian (18 ani), chemați de Costin Curelea la România U21. „Reghe” nu a fost mulțumit de minutele pe care cei doi fotbaliști le-au primit și a explicat că va avea o discuție cu selecționerul, iar FRF, prin vocea lui Marius Niculae, directorul sportiv al naționalei de tineret, a venit rapid cu un răspuns.
Ricardo Pădurariu este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon. El a devenit un titular clar pentru FCSB pe postul de fundaș stânga, acolo unde a avut evoluții atât bune, cât și mai puțin bune, însă cert este că a jucat meci de meci pentru una dintre echipele puternice ale SuperLigii României.
În ciuda acestui fapt, el a prins doar 6 minute în tricoul naționalei U21, în meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania. De asemenea, Alex Stoian, unul dintre cei mai promițători fotbaliști de atac din campionatul intern, a prins 34 de minute. Acest lucru l-a deranjat enorm pe Reghecampf, care nici nu i-a putut avea la pregătirea de la echipa de club. Antrenorul roș-albaștrilor și-a exprimat nemulțumirea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați, iar la scurt timp Marius Niculae, directorul sportiv al României U21, a venit cu un răspuns.
„N-au evoluat cât și-ar fi dorit Reghecampf. Dacă antrenorul așa a hotărât… Ei, oricum, mai au o generație. Mai au timp destul. Ei știu, chiar dacă eu țin cu Dinamo, sunt tratați toți la fel la echipa națională”, a spus Marius Niculae la Digi Sport.
După patru ediții consecutive în care România a participat la Campionatul European de tineret, începând cu cea din 2019 în care elevii lui Rădoi de la acea vreme au ajuns până în semifinale, selecționata lui Costin Curelea a terminat doar pe locul al treilea în grupa preliminară, sub Finlanda U21 și Spania U21, și a ratat astfel șansa de a participa la EURO 2027. Acolo unde a fost cazul, selecționerul a preferat să meargă pe mâna fotbaliștilor care evoluează în străinătate, tocmai de aceea Pădurariu și Stoian nu au avut șanse.
Pe postul de fundaș stânga, Ricardo Pădurariu nu a avut nicio șansă în fața lui Kevin Ciubotaru, care joacă în Scoția pentru Dundee United. Astfel, fundașul celor de la FCSB a fost doar rezervă în meciul cu Cipru, nu a prins lotul în cel cu Finlanda și a intrat 6 minute în partida cu Spania, la scorul de 7-1 pentru gazde. De partea cealaltă, Alex Stoian a fost ținut pe banca de rezerve de Ioan Vermeșan (Widzew Lodz), Rareș Burnete (Sudtirol) și Atanas Trică (AEK Larnaca). Atacantul FCSB a fost rezervă cu Cipru, a jucat 34 de minute cu Finlanda, iar în meciul cu Spania nu a prins lotul.
Frustrarea lui Laurențiu Reghecampf vine tocmai din faptul că cei doi au primit foarte puține șanse, ținând cont că ei prind minute importante la o echipă bună din campionatul intern, mai ales atunci când vine vorba de Ricardo Pădurariu. Curelea i-ar fi putut da o șansă cel puțin în meciul cu Spania, care nu mai avea o miză reală, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Curelea a continuat să se bazeze pe Ciubotaru, pe care l-a scos la pauza meciului, însă nici atunci nu a apelat la Pădurariu, ci la Șuteu, fundașul stânga al lui FC Voluntari.
În acest sezon, Pădurariu a bifat 12 meciuri în tricoul FCSB și are un total de 985 de minute în toate competițiile. De partea cealaltă, Alex Stoian, care are o concurență mult mai acerbă în atacul roș-albaștrilor, are doar 387 de minute adunate în 12 meciuri. La nivelul realizărilor, Stoian are un gol marcat în SuperLiga României și un assist în preliminariile UEFA Conference League.