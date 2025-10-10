FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA posibilitatea ca Mircea Lucescu să plece de la echipa națională în cazul în care România va suferi o înfrângere în meciul cu Austria de duminică. .

Prima reacție din partea FRF după ce Mircea Lucescu a spus că ar putea părăsi echipa națională

Mihai Stoichiță a afirmat că, din perspectiva Federației, nu se pune problema ca Mircea Lucescu să părăsească echipa națională. „Eu știu că nu pleacă nimeni. Mai scoate și nea Mircea câte una de asta, dar nu e genul de om care să plece de la echipa națională. (n.r. din punctul de vedere al oficialilor FRF, nu există acest subiect) Nici n-a existat.

Nimeni n-a pomenit la Federație vreodată de demitere în legătură cu Mircea Lucescu. (n.r. îl simți iritat și tensionat?) Nu, aseară am fost la el înainte, dar și după meci, era extrem de calm și încrezător”, a afirmat directorul tehnic al FRF în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a caracterizat Mihai Stoichiță declarațiile lui Giovanni Becali cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu

și a declarat că tehnicianul „Se alintă mult”. Mihai Stoichiță a comentat cele spuse de celebrul impresar. „Asta își permite Giovanni să îi spună, nu eu.

Nu se alintă, mai are momente în care se enervează, dar îi trece. E un om echilibrat, care nu se lasă influențat de nervi, emoții sau orice altceva. În niciun caz”, a transmis directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, care .

Cum s-a văzut la FRF debutul lui Lisav Eissat la echipa națională

Tânărul fundaș . Mihai Stoichiță a analizat evoluția fotbalistului. „La început a fost puțin emoționat, apoi și-a intrat în mână. Nu pot să îl evidențiez, a făcut lucrurile normale pe care trebuie să le facă un fundaș central.

Excepția au fost două execuții, care nu au fost atât de sigure. Să nu uităm că este un jucător de 20 de ani, care poate să joace și la lotul U21. Sunt tare curios ce o fi fost în sufletul lui aseară când a venit pe stadion, în Israel nu cred că există stadioane ca în România”, a declarat oficialul FRF.

A ales Umit Akdag naționala României?

Umit Akdag a evoluat pentru naționala României la Campionatul European U21, însă fotbalistul nu a luat încă o decizie cu privire la țara pe care dorește să o reprezinte la nivel de seniori, acesta fiind eligibil să îmbrace și tricoul Turciei. „Eu cred că Umit ar dori să joace pentru România. Din ce știu eu, antrenorii noștri țin legătura cu el, mai vorbesc.

Suntem foarte apropiați de el. Nu mai e vorba doar de patriotism, e vorba de plăcerea de a juca fotbal într-o echipă națională. A fost un dialog între selecționer și el, a spus că în luna noiembrie se decide. Deocamdată, el are o singură opțiune, din partea României”, a afirmat Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.