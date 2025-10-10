Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria

Un oficial al Federației Române de Fotbal a comentat la FANATIK SUPERLIGA afirmațiile făcute de Mircea Lucescu. Selecționerul a declarat că partida contra Austriei ar putea fi ultima a sa la națională.
Bogdan Mariș
10.10.2025 | 15:39
FRF reactie imediata dupa ce Mircea Lucescu a lasat de inteles ca ar putea parasi Romania dupa meciul cu Austria
EXCLUSIV FANATIK
Un oficial important al FRF a reacționat după ce Mircea Lucescu a afirmat că ar putea să părăsească echipa națională. FOTO: colaj Fanatik

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA posibilitatea ca Mircea Lucescu să plece de la echipa națională în cazul în care România va suferi o înfrângere în meciul cu Austria de duminică. Selecționerul a dat de înțeles după amicalul cu Moldova că partida de la Viena ar putea fi ultima a sa la cârma primei reprezentative.

ADVERTISEMENT

Prima reacție din partea FRF după ce Mircea Lucescu a spus că ar putea părăsi echipa națională

Mihai Stoichiță a afirmat că, din perspectiva Federației, nu se pune problema ca Mircea Lucescu să părăsească echipa națională. „Eu știu că nu pleacă nimeni. Mai scoate și nea Mircea câte una de asta, dar nu e genul de om care să plece de la echipa națională. (n.r. din punctul de vedere al oficialilor FRF, nu există acest subiect) Nici n-a existat.

Nimeni n-a pomenit la Federație vreodată de demitere în legătură cu Mircea Lucescu. (n.r. îl simți iritat și tensionat?) Nu, aseară am fost la el înainte, dar și după meci, era extrem de calm și încrezător”, a afirmat directorul tehnic al FRF în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum a caracterizat Mihai Stoichiță declarațiile lui Giovanni Becali cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu

În direct la emisiunea GIOVANNI SHOW, Ioan Becali a analizat situația în care se află Mircea Lucescu și a declarat că tehnicianul „Se alintă mult”. Mihai Stoichiță a comentat cele spuse de celebrul impresar. „Asta își permite Giovanni să îi spună, nu eu.

Nu se alintă, mai are momente în care se enervează, dar îi trece. E un om echilibrat, care nu se lasă influențat de nervi, emoții sau orice altceva. În niciun caz”, a transmis directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, care a analizat la FANATIK SUPERLIGA și evoluția debutantului Kevin Ciubotaru din meciul cu Moldova.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner

Cum s-a văzut la FRF debutul lui Lisav Eissat la echipa națională

Tânărul fundaș Lisav Eissat, fotbalist născut în Israel care a primit recent dreptul de a evolua pentru naționala României, a debutat la prima reprezentativă în amicalul cu Moldova. Mihai Stoichiță a analizat evoluția fotbalistului. „La început a fost puțin emoționat, apoi și-a intrat în mână. Nu pot să îl evidențiez, a făcut lucrurile normale pe care trebuie să le facă un fundaș central.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă:
Digisport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"

Excepția au fost două execuții, care nu au fost atât de sigure. Să nu uităm că este un jucător de 20 de ani, care poate să joace și la lotul U21. Sunt tare curios ce o fi fost în sufletul lui aseară când a venit pe stadion, în Israel nu cred că există stadioane ca în România”, a declarat oficialul FRF.

A ales Umit Akdag naționala României?

Umit Akdag a evoluat pentru naționala României la Campionatul European U21, însă fotbalistul nu a luat încă o decizie cu privire la țara pe care dorește să o reprezinte la nivel de seniori, acesta fiind eligibil să îmbrace și tricoul Turciei. „Eu cred că Umit ar dori să joace pentru România. Din ce știu eu, antrenorii noștri țin legătura cu el, mai vorbesc.

ADVERTISEMENT

Suntem foarte apropiați de el. Nu mai e vorba doar de patriotism, e vorba de plăcerea de a juca fotbal într-o echipă națională. A fost un dialog între selecționer și el, a spus că în luna noiembrie se decide. Deocamdată, el are o singură opțiune, din partea României”, a afirmat Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.

PRIMA REACȚIE a FRF după ce Mircea Lucescu A AMENINȚAT CĂ PLEACĂ de la națională. ANUNȚ FĂRĂ DUBII

Hagi și Moruțan, la superlativ! Cifrele Wyscout după România – Moldova 2-1
Fanatik
Hagi și Moruțan, la superlativ! Cifrele Wyscout după România – Moldova 2-1
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Fanatik
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Cine a fost cel mai slab jucător al României din amicalul cu Moldova:...
Fanatik
Cine a fost cel mai slab jucător al României din amicalul cu Moldova: „Degeaba joacă în Champions League”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
I-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu! Cine este 'singura variantă' pentru postul de...
iamsport.ro
I-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu! Cine este 'singura variantă' pentru postul de selecționer al României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!