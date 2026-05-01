FRF, reacţie în scandalul biletelor de la finala Cupei României: “Există frustrare, dar locurile sunt limitate!” Câte bilete au primit Universitatea Craiova şi U Cluj şi ce s-a întâmplat cu site-ul

E supărare mare în Ardeal și în Bănie. U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României și vor juca pentru marele trofeu la Sibiu, pe 13 mai, însă puțini suporteri au reușit să pună mâna pe un bilet. Alexandru Cândea, reprezentantul FRF, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit mai multe lămuriri legate de felul în care au fost distribuite tichetele.

„Bătaie” pe bilete la finala Cupei României Betano. Acuze pentru FRF din partea suporterilor U Cluj și Universitatea Craiova

Cele două cluburi, U Cluj și Universitatea Craiova, au primit un număr egal de bilete la peluză, pe care le-au scos la vânzare joi, la casele de bilete. Cozile au fost unele uriașe. Pe social media au apărut imagini și videoclipuri cu fanii care au așteptat ore în șir pentru a pune mâna pe un tichet.

Tot joi, la ora 12:00, pe site-ul FRF au fost scoase la vânzare și 2000 de bilete pentru suporterii neutri care au vrut să fie prezenți la meciul de la Sibiu. . Cererea a fost una uriașă, iar numărul a fost unul limitat, întrucât arena din Sibiu are o capacitate de doar 13 mii de locuri. Alexandru Cândea, reprezentantul FRF, a vorbit despre felul în care a funcționat platforma.

„În momentul în care am dat drumul la vânzarea biletelor pe site erau 7000 de utilizatori. Am monitorizat asta. Am pregătit serverele înainte, le-am dublat. Site-ul nu s-a blocat. Probabil au apărut chestiuni tehnice. Sunt comenzi făcute în paralel. Odată ce îți pui biletul în coș și ești în pending, doar dacă nu faci plata ești scos din site. Am testat aceeași procedură la meciurile naționalei. Vă asigur că nu am blocat vânzarea de bilete. Același lucru s-a întâmplat și la meciul României cu Turcia. Când biletele sunt limitate, se întâmplă așa. Efectiv nu ai cum fizic să oferi la toată lumea. Se întâmplă asta pe orice site. Noi încercăm să fim cât se poate de transparenți. Mergem pe principiul primul venit, primul servit. E greu să mulțumești pe toată lumea. Unii s-au mișcat mai repede decât alții.

Nu putem influența direct unde se joacă și nici cine joacă finala. De asta am luat decizia să anunțăm stadionul din Sibiu înainte. Mai avem doar biletele pe care trebuie să le dăm finaliștilor ca premiu pentru calificarea în ultimul act. Mai trebuie să dăm tichete și sponsorilor. În rest, toate biletele au fost distribuite cluburilor”, a declarat reprezentantul FRF.

Câte bilete au primit, de fapt, cele două finaliste. Explicațiile FRF

De asemenea, Alexandru Cândea a explicat clar cum au fost distribuite biletele. Totuși, arena are o capacitate redusă. U Cluj și Universitatea Craiova vor avea fiecare câte o peluză. În plus, suporterii vor putea sta și în tribune.

„Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. A fost inevitabil. De fiecare dată când cererea de bilete este mare și capacitatea stadionului mică, se întâmplă asta. Am primit și eu solicitări pe toate canalele. Oamenii nu cred că sunt de cele mai multe ori informați. Noi decidem locația finalei cu ceva timp înainte de semifinale. E foarte greu în momentul de față să faci asta. Marile arene din România găzduiesc concerte. Nu poți programa un meci cu un an înainte. Nu puteam să jucăm acasă la una dintre echipele care au rămas în competiție. Nu se putea nici la Cluj, nici la Craiova. Conform analizelor noastre, din toate punctele de vedere, am ales Sibiul. Experiența anterioară a fost pozitivă acolo. Evident, finala asta reprezintă mult mai mult interes, având în vedere finalistele.

Oamenii trebuie să știe că stadionul din Sibiu are o capacitate de 13 mii de locuri. Noi putem însă să oferim doar 11.500 de bilete. În urma discuțiilor cu finalistele am ajuns la un consens. Fiecare dintre echipe primește câte o peluză. Le alocăm 1000 de bilete în plus în tribuna a doua și încă 200 de bilete pe care pot să le dea abonaților, familiilor jucătorilor. O parte sunt rezervate pentru sponsorii competiției, iar restul au fost puse la vânzare pe site-ul FRF. Asta este un calcul simplu. Am încercat, în negocierea cu cluburile, să obținem cât mai multe bilete. Vrem și ca suporterii neutri să se poată bucura de finală”, a mai spus Alexandru Cândea.

De ce nu s-a mutat finala Cupei României Betano în Ghencea

În presă a apărut informația că s-a luat în considerare mutarea finalei Cupei României pe stadionul Ghencea din București, însă Jandarmeria ar fi refuzat pentru că în capitală are loc, în aceeași zi, concertul Metallica. Alexandru Cândea a precizat că nu s-a pus problema de așa ceva și că, odată aleasă arena din Sibiu, nu s-a mai discutat despre vreo modificare.

„O să ținem cont de feedback. În ziua finalei e concertul Metallica pe Arena Națională. Am răspuns la fiecare mail primit. Toată lumea își dorește să vină la o finală de Cupă. A fost luat în calcul să jucăm pe alt stadion, dar nu Jandarmeria ne-a refuzat. Costurile de închiriere erau foarte mari. De asemenea, distanța față de finaliste era foarte mare. Nu s-a pus problema să schimbăm locația finalei. Analiza a fost făcută cu multe luni înainte. Sunt anumite riscuri”, a mai spus Alexandru Cândea.