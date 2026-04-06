FRF, răspuns oficial în scandalul Prunea – Csikszereda. Fostul portar a acuzat mită mascată și cazare gratuită pentru arbitri, la Miercurea Ciuc. Exclusiv

Florin Prunea nu s-a ferit să spună public că arbitrii care merg la Csikszereda au parte de un comportament mai mult decât prietenos din partea oficialilor formației din Miercurea Ciuc, însă cei de la FRF neagă un asemenea scenariu.

Ce spun cei de la FRF despre acuzațiile făcute de Florin Prunea

Fostul conducător din SuperLiga, Florin Prunea, a intrat într-un război cu șefii de la Csikszereda, asta după ce a spus că aceștia aplică o tactică bine pusă la punct pentru a influența arbitrajele de care are parte echipa. Concret, fostul goalkeeper a dezvăluit că există anumite avantaje asigurate de către oficialii de la Miercurea Ciuc pentru orice brigadă de arbitraj care este trimisă la meciurile echipei. La cererea făcută de FANATIK, oficialii de la FRF au oferit o reacție exclusivă.

„Bună ziua, ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu RODAAF, baremul de arbitraj stabilit pentru fiecare competiție în parte include și cheltuielile de cazare și masă. Comisia Centrală a Arbitrilor nu gestionează aceste aspecte, ele sunt exclusiv în sarcina arbitrilor. Totodată, precizăm că orice persoană poate oricând să informeze Departamentul de Integritate al FRF, dacă deține informații referitoare la astfel de practici. Mulțumim! Biroul de Presă al FRF”, a fost răspunsul dat de FRF pentru FANATIK.

Florin Prunea, dezvăluiri grave despre situația de la Miercurea Ciuc

a declarat că a primit informații din mai multe părți despre cum decurg lucrurile în zonă. „Nu am de ce să îmi cer scuze! Nu doar că nu am de gând să îmi cer scuze, nu am de ce să îmi cer scuze! Să mă dea în judecată, nu e nicio problemă. Am zeci de procese pe rol. E o casă de avocatură care se ocupă de procesele mele.

Eu am o casă de avocatură care se ocupă de toate procesele mele și de costuri și de toate cele. Am avut vreo 10 și cu Burleanu, dar e o casă de avocatură care se ocupă de chestia asta. Nu ajung la mine. La Miercurea Ciuc, lucrurile sunt mult mai grave. În fiecare zi primesc tot felul de informații despre pensiuni private unde stau arbitrii și nu plătesc.

Lucrurile sunt complicate rău p-acolo. Sunt multe cluburi care au fost păcălite. Îmi vine informații în fiecare zi. Eu nu fac decât să scot în față niște lucruri care nu au voie să se întâmple în România. Cu bani veniți prin ONG-uri, milioane de euro”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Prunea s-a certat în direct cu președintele de la Csikszereda

, Zoltan Szondy, cel care spune că nu au existat astfel de acuzații adresate clubului său până acum.