FRF, răspuns oficial în scandalul Prunea – Csikszereda. Fostul portar a acuzat mită mascată și cazare gratuită pentru arbitri, la Miercurea Ciuc. Exclusiv

În urma scandalului pornit între Florin Prunea și cei de la Csikszereda, o reacție oficială a venit din partea celor de la FRF cu privire la acuzațiile făcute de fostul portar.
Mihai Alecu
06.04.2026 | 17:57
EXCLUSIV FANATIK
Răspunsul de la FRF după acuzațiile lui Prunea. Foto: Fanatik
Florin Prunea nu s-a ferit să spună public că arbitrii care merg la Csikszereda au parte de un comportament mai mult decât prietenos din partea oficialilor formației din Miercurea Ciuc, însă cei de la FRF neagă un asemenea scenariu.

Ce spun cei de la FRF despre acuzațiile făcute de Florin Prunea

Fostul conducător din SuperLiga, Florin Prunea, a intrat într-un război cu șefii de la Csikszereda, asta după ce a spus că aceștia aplică o tactică bine pusă la punct pentru a influența arbitrajele de care are parte echipa. Concret, fostul goalkeeper a dezvăluit că există anumite avantaje asigurate de către oficialii de la Miercurea Ciuc pentru orice brigadă de arbitraj care este trimisă la meciurile echipei. La cererea făcută de FANATIK, oficialii de la FRF au oferit o reacție exclusivă.

„Bună ziua, ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu RODAAF, baremul de arbitraj stabilit pentru fiecare competiție în parte include și cheltuielile de cazare și masă. Comisia Centrală a Arbitrilor nu gestionează aceste aspecte, ele sunt exclusiv în sarcina arbitrilor. Totodată, precizăm că orice persoană poate oricând să informeze Departamentul de Integritate al FRF, dacă deține informații referitoare la astfel de practici. Mulțumim! Biroul de Presă al FRF”, a fost răspunsul dat de FRF pentru FANATIK.

Florin Prunea, dezvăluiri grave despre situația de la Miercurea Ciuc

Florin Prunea a declarat că a primit informații din mai multe părți despre cum decurg lucrurile în zonă. Nu am de ce să îmi cer scuze! Nu doar că nu am de gând să îmi cer scuze, nu am de ce să îmi cer scuze! Să mă dea în judecată, nu e nicio problemă. Am zeci de procese pe rol. E o casă de avocatură care se ocupă de procesele mele.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Eu am o casă de avocatură care se ocupă de toate procesele mele și de costuri și de toate cele. Am avut vreo 10 și cu Burleanu, dar e o casă de avocatură care se ocupă de chestia asta. Nu ajung la mine. La Miercurea Ciuc, lucrurile sunt mult mai grave. În fiecare zi primesc tot felul de informații despre pensiuni private unde stau arbitrii și nu plătesc.

Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga...
Digisport.ro
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"

Lucrurile sunt complicate rău p-acolo. Sunt multe cluburi care au fost păcălite. Îmi vine informații în fiecare zi. Eu nu fac decât să scot în față niște lucruri care nu au voie să se întâmple în România. Cu bani veniți prin ONG-uri, milioane de euro”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Prunea s-a certat în direct cu președintele de la Csikszereda

Florin Prunea s-a contrat cu președintele de la Csikszereda, Zoltan Szondy, cel care spune că nu au existat astfel de acuzații adresate clubului său până acum.

  • Zoltan Szondy: ”Eu cu dânsul nu am ce discuta. Eu în viața mea nu l-am văzut”.
  • Florin Prunea: ”Nici eu pe ‘dânșii’ (n.r. – ironie despre cum Zoltan Szondy a stâlcit cuvântul)”.
  • Zoltan Szondy: ”Nu vreau să intru în ridicol. Eu în viața mea nu i-am dat cuiva bani negri. Nici domnului Stoichiță, nici altcuiva din club”.
  • Florin Prunea: ”Negri? Dumneata nu știi bine românește. Radu (n.r. – Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club), îi permiți să mă jignească și strigi doar la mine. Lui nu îi zici nimic? Când am spus eu bani negri?”.
  • Zoltan Szondy: ”Ai spus bani la negoro. Este o minciună! Cum să fi fost domnul Stoichiță la toate meciurile noastre?”.
  • Florin Prunea: ”Toată lumea se plânge de arbitraje. Vine Stoichiță și pune presiune pe arbitraje. Ce caută Stoichiță la meciurile lui Csikszereda tot timpul”.
  • Zoltan Szondy: ”Noi am bătut Farul și acolo nu a fost domnul Stoichiță. Unde se leagă lucrurile astea? Nu a zis nimeni niciodată nimic în afară de domnul Prunea. Haide să nu fim penibili”, a fost dialogul dintre cei doi.
Play-out SuperLiga, live blog etapa 3. Petrolul – Csikszereda 0-0. Gol anulat pentru...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 3. Petrolul – Csikszereda 0-0. Gol anulat pentru gazde!
Fostul doctor al echipei naționale, dărâmat de situația lui Mircea Lucescu: ”Acum numai...
Fanatik
Fostul doctor al echipei naționale, dărâmat de situația lui Mircea Lucescu: ”Acum numai Dumnezeu mai hotărăște”. Exclusiv
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu...
Fanatik
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
Parteneri
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
iamsport.ro
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
