FRF s-a ținut de promisiune! Artistul „sabotat” de tehnologie, invitat să cânte imnul la meciul cu Ţara Galilor

ADVERTISEMENT

România va juca două meciuri amicale în luna iunie, cu Georgia în deplasare şi pe teren propriu cu Ţara Galilor. în postură de selecţioner, după o pauză de 25 de ani şi un singur şi ultim test înaintea debutului în Liga Naţiunilor, unde România are o misiune dificilă.

Cezar Ouatu intonează imnul României cu Ţara Galilor!

Confruntarea România – Ţara Galilor se joacă pe stadionul Ghencea, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45. FRF a anunţat că, înaintea meciului, imnul naţionalei României va fi interpretat de Cezar Ouatu, cel care a avut parte de un incident neplăcut la precedentul meci jucat de România acasă:

ADVERTISEMENT

„Înainte de meciul România – Țara Galilor, programat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 20:45, imnul de stat al României va fi interpretat de binecunoscutul artist Cezar Ouatu”, a transmis Federaţia Română de Fotbal.

„Sabotat” de tehnologie la precedenta tentativă! FRF şi-a cerut scuze pentru incident

Astfel, FRF se ţine de promisiune şi îl învită din nou pe Cezar Ouatu, care a fost „sabotat” de tehnologie la precedenta tentativă de a intona imnul României. Se întâmpla la precedentul meci al României pe teren propriu, pe 19.11.2025, la confruntarea cu San Marino. , sistemul de sonorizare a picat:

ADVERTISEMENT

”Ieri (n.r. marți), tehnica a cedat. Vocea – nu. Azi, vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași. Mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!!Hai România”, a transmis Ouatu la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

FRF şi-a cerut scuze atunci pentru situaţia creată şi a anunţat că Cezar Ouatu va fi invitat cu proximă ocazie să mai interpreteze o dată imnul. Federaţia a precizat că artiştii invitaţi să intoneze imnul naţional o fac pro-bono.