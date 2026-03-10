FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile

ADVERTISEMENT

FRF își dorește o creștere calitativă a fotbalului românesc și pentru a realiza acest lucru a luat o hotărâre extrem de importantă. Ce vor fi obligate să facă cluburile începând cu play-off-ul și play-out-ul actualului sezon din SuperLiga.

Ce schimbare pregătește FRF în SuperLiga și Cupa României

Comitetul de Urgență a decis implementarea sistemului ”Multiball” în anumite competiții ce se desfășoară sub egida FRF. Hotărârea are ca scop creșterea timpului efectiv de joc, prevenirea întârzierii nejustificate a reluării jocului și asigurarea unei desfășurări mai fluente a partidelor.

ADVERTISEMENT

Utilizarea sistemului ”Multiball” este , dar și , începând cu faza sferturilor de finală și în grupe atunci când se întâlnesc echipe din primul eșalon.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin, care vor fi organizate de Federația Română de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Ce este sistemul ”Multiball”

Sistemul ”Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morți atunci când mingea părăsește suprafața de joc, prin asigurarea unei disponibilități imediate a baloanelor de rezervă pentru reluarea întâlnirii.

ADVERTISEMENT

În cadrul acestui sistem vor fi folosite câte 15 mingi pentru fiecare joc, iar acestea vor fi dispuse astfel:

O minge aflată în joc

O minge în posesia celui de-al patrulea oficial

13 mingi de rezervă, amplasate uniform în jurul terenului

Dintre cele de rezervă, câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

”Mingile de rezervă vor fi așezate pe suporturi speciale (copete), amplasate în fața panourilor publicitare, la o distanță de minimum 1,5 metri și maximum 3 metri față de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului.

ADVERTISEMENT

În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului se va face exclusiv de către jucători. Aceștia pot recupera mingea ieșită din joc sau pot utiliza cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi vor fi poziționați în jurul terenului, în spatele panourilor publicitare, însă nu vor avea dreptul de a înmâna mingea jucătorilor, cu excepția situației în care aceasta este pusă la dispoziția portarului echipei care execută repunerea de la poartă.

Aceștia pot trece în fața panourilor publicitare doar pentru a așeza pe suport o minge ieșită din joc, astfel încât numărul total de 15 mingi utilizate în cadrul sistemului să fie menținut permanent”, se arată în comunicatul postat pe al FRF.

Ce vor fi obligate cluburile să facă

Odată cu introducerea acestui sistem, s-a transmis faptul că toți cei implicați la meci, jucători, rezerve, membri ai staff-ului tehnic sau alte persoane oficiale ale cluburilor, au obligația de a nu interveni asupra mingilor de joc sau de rezervă, de a nu modifica poziționarea acestora și de a nu interfera cu sistemul ”Multiball”.

Federația Română de Fotbal a ținută să precizeze că orice nerespectare a protocolului ”Multiball” va duce, conform regulamentului, la sancționarea clubului organizator.