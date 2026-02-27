Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”

Suspiciunile de trucare a meciurilor de la clubul de fotbal CS Păulești au ajuns pe radarul FRF încă din urmă cu câteva luni. Primarul din comuna prahoveană a fost atenționat de oficialii Federației.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 13:35
EXCLUSIV FANATIK
Cum a anticipat FRF situația de la Păulești. Ce spune primarul. Sursa foto: colaj Fanatik
Federația Română de Fotbal (FRF) a suspectat încă din urmă cu câteva luni faptul că la clubul prahovean CS Păulești se petrec lucruri ciudate. Primarul din localitate dezvăluie ce mesaj a primit de la un oficial din fruntea fotbalului românesc.

Ce mesaj a transmis FRF încă din urmă cu câteva luni către primarul din Păulești: ”Se întâmplă lucruri ciudate la club”

Primarul din comuna Păulești, localitatea care se află în centrul atenției la nivel național, prin prisma scandalului de trucare de meciuri de la clubul local, a avut vineri o intervenție la FANATIK SUPERLIGA.

Sandu Tudor a ținut să puncteze, din start, faptul că nu are nicio legătură cu cei doi oameni de la clubul de Liga 3, Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, suspectați în dosarul de trucare de meciuri. ”Nu am nicio treabă. Nu au venit niciodată în birou să discute cu mine ceva”, spune edilul.

Întrebat dacă a avut vreun semnal legat de lucrurile ciudate care se petrec la formația din comuna sa, primarul Tudor a dezvăluit faptul că a fost sunat chiar de la FRF și i s-a atras atenția că la club se întâmplă ”lucruri necurate”.

”(n.r. Ați avut semnale înainte de izbucnirea scandalului că lucrurile nu sunt în regulă pe acolo?) Singurul semnal pe care l-am avut… M-a sunat cineva la Federație, nu i-am reținut numele, și mi-a spus, ‘domnule, vezi că se întâmplă niște lucruri necurate și nu e bine că vine nu știu cine, face nu știu cine, nu știu ce’.

Dar asta acum vreo 4-5 luni de zile în urmă. Și eu i-am chemat pe amândoi și am vorbit și au spus că nu se poate așa ceva și că nu există așa ceva. Dacă nu se poate și nu există, vedeți că fiecare răspunde în dreptul lui, le-am spus atunci. Să nu cumva să faceți ceva necurat.

Și nu mi-au demonstrat. Astăzi îmi demonstrează că sunt martori în niște lucruri care s-au făcut pe la spatele lor. N-am de unde să știu. Până la proba contrarie, până nu se pronunță un organ de cercetare penală pe lucrurile acestea, nu pot să mă pronunț eu, că nu sunt în măsură”, a spus primarul din Păulești.

Prima măsură luată de primarul din Păulești după telefonul primit de la FRF

În urma apelului de la Federația Română de Fotbal, primarul Sandu Tudor spune că i-a chemat la el pe președintele clubului, Vasile Vasile și pe încă un oficial pentru a le atrage atenția asupra acestor posibile fapte grave.

”Datoria mea era să-i chem pe cei doi și să vorbesc cu ei. Ceea ce am și făcut I-am chemat, i-am întrebat și au spus că nu se pune problema de așa ceva. Erau oameni puși de Consiliul Local acolo”, a mai spus edilul la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
