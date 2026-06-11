FRF și-a depus oficial candidatura! Bucureștiul este aproape să dea o adevărată lovitură de imagine

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Finala Europa League ar putea reveni la Bucureşti după o pauză de un deceniu şi jumătate. Arena Naţională a găzduit finala din 2012 câştigată de Atletico Madrid în faţa celor de la Athletic Bilbao, scor 3-0. Pe 9 mai 2012 au fost 52.347 de spectatori pe cel mai mare stadion al ţării.

FRF a depus candidatura pentru găzduirea finalei Europa League în 2028 sau 2029!

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că a fost finalizat şi trimis dosarul de candidatură pentru finala din 2028 sau 2029. Proiectul se bucură de susţinerea Guvernului României şi al Primăriei Capitalei, edilul Ciprian Ciucu spunând că Arena Naţională va fi modernizată:

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„Reprezintă un demers strategic pentru consolidarea imaginii țării noastre ca destinație de top pentru evenimente sportive de anvergură. Autoritățile române au tratat acest proiect cu prioritate, constituind un comitet interministerial care a lucrat în ultimele luni pentru a asigura îndeplinirea tuturor standardelor stricte impuse de forul european.

Candidatura Bucureștiului vizează transformarea Arenei Naționale într-o gazdă de referință, bazându-se pe experiența acumulată în organizarea unor evenimente majore, precum meciurile de la EURO 2020 sau turneele finale de tineret. Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

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Urmează acum o etapă de analiză riguroasă din partea forului continental. UEFA a transmis că va evalua candidaturile depuse de toate țările interesate, urmând ca, în luna septembrie, să facă publică decizia privind orașele gazdă desemnate pentru finalele UEFA Europa League din 2028 și 2029″, se arată în comunicatul FRF.

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Primarul Ciprian Ciucu sprijin pentru finala Europa League la Bucureşti

, pe reţelele de socializare, că sprijină candidatura Bucureştiul pentru găzduirea finalei Europa League, iar în acest sens au fost alocate fonduri pentru modernizarea Arenei Naţionale:

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„Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League. Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem.

, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, a anunţat Ciprian Ciucu pe reţelele de socializare.