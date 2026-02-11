FRF și-a făcut planul dacă Mircea Lucescu nu va mai putea continua: ”Avem un dosar complet pentru cel care va veni”

ADVERTISEMENT

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit, însă nu se știe deocamdată dacă va mai putea continua în funcția de selecționer. Ce plan a pus la punct FRF dacă tehnicianul se va retrage.

Planul făcut de FRF dacă Mircea Lucescu va renunța la funcția de selecționer

, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu urmează să mai facă un control în străinătate și apoi va lua decizia dacă va mai continua la cârma echipei naționale.

În ultimele zile a apărut informația că după Lucescu. Mihai Stoichiță a negat orice fel de discuție cu vreun antrenor înainte de o hotărâre fermă în ceea ce-l privește pe actualul selecționer, însă a precizat că FRF are un plan B.

”Federația nu va lua niciodată legătura cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este încă în funcție. Am vorbit cu domnul Lucescu despre starea dumnealui, despre ce studii au făcut asistenții lui. Asta a fost treaba mea, să văd ce facem să-l ajutăm pe el cât a stat în spital cu informațiile pe care le-au cules în urma studiului făcut.

Sau, în eventualitatea în care, Doamne ferește, nu mai poate continua, să îi prezentăm un dosar complet celui care va veni. Să nu mai stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turc, fotbalul slovac și fotbalul kosovar.

N-am fost la el acasă ieri să stau de vorbă, dar vă spun de sfârșitul săptămânii trecute când am fost la spital. Era optimist, am stat cu el de vorbă. Acum, optimismul trebuie confirmat și de doctorii din străinătate, din Belgia respectiv, care îi vor face un control și sper să se infirme ceea ce cred unii și alții”, a declarat Stoichiță, conform .

Când se decide viitorul lui Mircea Lucescu

Selecționerul naționalei României a avut nevoie de internare în urma unei infecții cauzată de scăderea imunității organismului. Lucescu se simte mai bine, însă a hotărât să mai ceară o opinie. El pentru a fi consultat de doctorul Ștefan Constantinescu.

Situația medicală a tehnicianului i-a îngrijorat pe șefii FRF, mai ales că ne mai desparte doar o lună și jumătate până la meciul crucial cu Turcia, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

Președintele Răzvan Burleanu a anunțat că în care vor decide dacă actualul selecționer va putea conduce naționala la acest baraj.

Fără Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Până la barajul pentru Cupa Mondială, echipa națională a României urmează să-și afle adversarii pe care îi va întâlni în ediția viitoare a Ligii Națiunilor. La tragerea la sorți care va avea loc joi, 12 februarie, de la ora 19:00, la Bruxelles, vor fi prezenți Mihai Stoichiță și antrenorul secund Ionel Gane.

”Speranțele sunt să reușim să facem ce a făcut în campania anterioară Lucescu, câștigarea unei grupe care să ne dea posibiltatea, dacă Doamne ferește nu ne calificăm direct să avem baraj.

Ne plictisim de excursiile astea în Kosovo. Sunt echipe bune. Eu zic că este și un avantaj că meciurile astea îți dau mai multă experiență. Este un câștig mare de experiență pentru jucătorii tineri.

Eu am zis acum vreo câțiva ani de zile că este o competiție amicală cu caracter oficial. Îți dă posibilitatea ca în două meciuri să ajungi acolo unde n-ai putut să ajungi din grupa preliminară, în care ai avut adversarii pe care i-ai avut”, a spus directorul tehnic al FRF, la plecarea spre Bruxelles.

Cu cine poate juca România în Liga Națiunilor

După ce și-a câștiga grupa în ediția precedentă a Ligii Națiunilor, echipa națională a României a promovat în Divizia B. La tragerea la sorți pentru următoarea ediție, ”tricolorii” au fost plasați în urna a treia valorică. Iată cum arată urnele valorice din Divizia B:

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Când se joacă meciurile din Liga Națiunilor

Noua ediție a Ligii Națiunilor se va desfășura în toamna acestui an, după turneul final al Cupei Mondiale. Începând de această ediție, s-a decis ca meciurile să se dispute în două calupuri și nu în trei cum a fost până acum. Astfel, vor exista 4 partide grupate în septembrie și alte 2 în noiembrie.