FRF și sponsorul principal al naționalei României, inițiativă de suflet pentru viitorul fotbalului românesc. Șansă uluitoare pentru copiii din mediul rural

ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a anunțat un nou parteneriat cu Penny. Începând cu acest an, competiția „Cupa Satelor”, dedicată tinerilor fotbaliști din mediul rural, se va numi „Cupa Satelor Penny” și va fi sponsorizată de uriașul lanț de supermarketuri.

Penny susține Cupa Satelor. Anunțul făcut de FRF

Ajunsă deja la a opta ediție, Cupa Satelor este un proiect inițiat de FRF prin care copiii din mediul rural primesc șansa de a-și demonstra talentul. Începând cu acest an, Penny, sponsorul principal al echipei naționale a României, va colabora alături de Federația Română de Fotbal în acest proiect, pentru a realiza lucruri mărețe.

ADVERTISEMENT

Dacă până în acest moment competiția se adresa copiilor U13, fiind prima dată când copiii din ciclul primar au șansa să participe la această competiție.

Ce a transmis CEO-ul Penny în legătură cu acest proiect

Penny a devenit colaboratorul de nădejde al echipei naționale a României și nu vrea să se oprească aici. Celebru lanț de supermarketuri dorește să contribuie și mai mult la dezvoltarea sportului românesc și tocmai de aceea a ales să se implice într-un proiect ce are la bază ideea descoperirii de noi talente în mediul rural, care este mai puțin vizibil și, de multe ori, cu posibilități reduse.

ADVERTISEMENT

„Prin acest parteneriat, continuăm misiunea noastră de a investi în sport, educație și comunități. Credem în puterea fotbalului de a uni oamenii, de a forma generații și de a aduce bucurie în viețile copiilor din întreaga țară. Cupa Satelor PENNY va însemna nu doar meciuri, ci și amintiri, prietenii și vise care prind contur”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România, conform

ADVERTISEMENT

Cum se va desfășura Cupa Satelor Penny și care este șansa micilor fotbaliști

În ediția anterioară, peste 1.700 de echipe au luat startul în competiție, iar în noul sezon numărul echipelor participante ar putea depăși 2.000, adică mai mult de 26.000 de copii înscriși, un număr aflat în continuă creștere.

Competiția se va desfășura pe mai multe etape, începând cu fazele locale și județene, ce vor avea loc între lunile februarie și martie 2026, până la faza pe țară, ce va avea loc la Eforie, în luna mai. Toate echipele participante vor fi susținute de Penny, care le va oferi mingi și echipamente.

ADVERTISEMENT

Competiția a avut un real succes până acum, iar unii copii ce au participat la Cupa Satelor în edițiile anterioare strălucesc în acest moment în ligile profesioniste din fotbalul românesc. , iar acum este un tânăr de perspectivă în lotul lui Rapid București, liderul campionatului la zi.

Ce a transmis Răzvan Burleanu cu privire la acest proiect

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, s-a arătat extrem de încântat de parteneriatul pe care l-a stabilit cu Penny pentru proiectul „de suflet”, așa cum chiar el îl caracterizează: „Cupa Satelor a fost gândită ca un proiect de suflet al Federației Române de Fotbal, pentru a oferi copiilor din mediul rural o șansă reală de a se apropia de fotbalul organizat. Prin implicarea PENNY, competiția primește un nou impuls, care ne va ajuta să ajungem la și mai mulți tineri și să consolidăm comunitatea celor care iubesc fotbalul”, a afirmat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Până pe data de 20 decembrie, echipele doritoare să participe sub îndrumarea unui profesor de educație fizică posesor de licență D, se pot înscrie pe platforma Federației Române de Fotbal. Primele faze vor debuta în luna februarie a anului viitor, iar fazele finale vor avea loc în luna mai.