FRF trece la fapte. Andrei Vochin anunță procese după dezvăluirile de la loturile de juniori: „Vor stabili instanțele!”. Video exclusiv

Andrei Vochin a vorbit despre scandalurile de la loturile de juniori și ia apărarea Federației Române de Fotbal. Pe ce se bazează jurnalistul.

Andrei Vochin, schimb de replici cu Florin Manea: „Ei nu prea sunt obișnuiți cu ce am citit noi prin ziare că se întâmplă pe la loturile de juniori”

Impresarul Florin Manea știe de ce din ce în ce mai mulți jucători tineri refuză să vină la echipa națională: „Îi cam ratăm pe-ăștia cu repatrierile. Uite Boloca, Coubis… Adică poate conta foarte mult și tratamentul care li se aplică. Ei nu prea sunt obișnuiți cu ce am citit noi prin ziare că se întâmplă pe la loturile de juniori. Nu sunt obișnuiți”.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Andrei Vochin i-a atras atenția agentului că există o anchetă în curs și e prea devreme pentru verdicte: „Ce se întâmplă pe la loturile de juniori vor stabili instanțele în continuare”.

Florin Manea a continuat și a dezvăluit că are informații din interior: „Este deja o umbră, un nor asupra acestor lucruri, chiar dacă sunt vinovați sau nevinovați. Mie mi-a spus cineva personal… Am informații directe de la anumiți părinți, că li s-au cerut bani sau să semneze cu un anumit impresar”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, răspuns dur: „Se vorbește cam mult și prost despre chestia asta”

Oficialul FRF a fost foarte ferm și a transmis un mesaj clar: „Se vorbește cam mult și prost despre chestia asta. Nu știu dacă au început procesele, dar știu că s-a dat în judecată. Există un departament de integritate la Federația Română de Fotbal, care a anunțat de nenumărate ori că oricine are așa ceva de făcut va fi investigat.

S-a creat încă o comisie de integritate din mai mulți reprezentanți, printre care și ai unor ONG-uri absolut indepedente. Să nu se spună că departamentul de integritate e al federației. Nu, e o comisie independentă, cum e și Comisia de Disciplină”.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită i-a ținut partea lui Florin Manea și a dat și el un exemplu: „Referentul de Prahova, Cojocaru, a cerut bani unor părinți, iar aceștia au dat declarație sub semnătură la Mihai Stoichiță. E dosar complet cu poze! Băiatul lui a jucat pe fals. Li s-a spus: Ca băiatul tău să fie luat la lot, trebuie să vină să semneze cu clubul meu. Pentru că el este antrenor la un club din Prahova”.

Andrei Vochin spune că FRF nu vrea să îngroape sub preș acest scandal: „În urma prostiilor pe care le-a spus Iurea, s-a ajuns la concluzia: OK, domne! Noi vrem să aflăm! Nu vrem să lucrăm cu astfel de oameni dacă ei există! Este încă o dovadă și cred că vor ieși la suprafață dacă sunt cazuri”, a mai acesta

ADVERTISEMENT

Consilierul FRF, critici la adresa părinților și juniorilor: „Joacă prin liga a 6-a și au pretenția să fie convocați”

Vochin a spus lucrurilor pe nume și nu s-a ferit să vorbească despre greșelile pe care le fac jucătorii și părinții lor: „Dar am văzut atâția părinți care spun de copiii lor că sunt Hagi, Pele și joacă prin liga a șasea de amatori prin Germania cu ăia care merg la serviciu și au pretenția să fie convocați la echipa națională la 18-19 ani. Și ei mai dau și declarații în ziar și se plâng de chestia asta.

ADVERTISEMENT

Păi nu sunteți realiști, domnilor! Îmi pare foarte rău că trebuie să o spun. Eu îi înțeleg pentru că sunt subiectivi, sunt copiii lor, dar de aici până la mită și chestiuni de integritate e o chestiune mare pe care trebuie să o dovedească de acum înainte”.

Ioana Cosma, moderatoarea emisiunii, a transmis de asemenea un mesaj pentru părinți: „Există comisie de integritate, apelați cu încredere, trimiteți mail-uri, dovezi, dați telefoane, vorbiți cu cei de acolo”.

Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .