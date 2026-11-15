FRF vinde tricoul cu autograf al fundașului Universității Craiova la un preț uriaș

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Fanii adevărați ai României au avut ocazia să participe la o sesiune de autografe și fotografii cu favoriții lor, chiar la Baza Mogoșoaia. Aici, FRF a deschis și un magazin cu produsele echipei naționale. Practic aceleași ca și în magazinul online, de la tricouri la eșarfe sau suveniruri cu naționala condusă de Gică Hagi.

FRF scoate la vânzare tricoul cu autograf al lui Vladimir Screciu, la un preț piperat

A ieșit în evidență un tricou cu autograf semnat de Vladimir Screciu, fundașul Universității Craiova. Fără autograf, același tricou poate fi cumpărat atât fizic, cât și online, la prețul de 299 lei, redus de la 399 de lei. Cu toate acestea, suporterii au și variante mai ieftine la dispoziție, existând tricouri cu prețuri de la 50 la 150 de lei.

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Piața produselor originale cu autograf este destul de cunoscută. De exemplu, pretențioșii pot cumpăra de pe EBay un tricou înrămat cu autograful lui Gică Hagi la 595 de lire, adică peste 3.800 de lei. De asemenea, OLX este plin de astfel de anunțuri cu tricouri cu autografe de fotbaliști.

cu autografe de la peste 10 jucători cu 400 de lei, în timp ce alt fan vinde cu 650 de lei un tricou cu autografe de la „Niță, Răducioiu, Narcis Răducan, Miodrag Belodedici și alți jucători”.

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Piața produselor originale cu autograf are oferte care pot să depășească ușor 2.000 de lei

cu 150 de lei, dar și un alt tricoul al lui Florin Tănase cu 200 de lei, cu mențiunea că aceste tricouri sunt fără autograf. Alte oferte care ies în evidență sunt un tricoul original al lui Juventus Torino cu autografele jucătorilor, la prețul de 2.900 de lei, și un tricou similar al Borussiei Dortmund pentru 2.500 de lei.

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Există și tricouri dedicate fanilor Rapid, cu autografe de la mai mulți jucători, la prețul de 2.000 de lei. Pentru amatorii de Formula 1 este scoasă la vânzare o șapcă originală cu autograf Max Verstappen la 1.700 de lei.