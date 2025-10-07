Sport

FRF vrea să o dea la pace cu Mihai Stoica și FCSB. Decizia luată înainte de România – Moldova

Înaintea meciului important cu Austria, echipa națională va disputa un meci de pregătire împotriva Moldovei. FRF a făcut un anunț ce, cu siguranță, îl bucură enorm pe Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB
Ciprian Păvăleanu
07.10.2025 | 19:08
Mihai Stoica a primit o veste bună din partea FRF înainte de România - Moldova. Foto: Colaj FANATIK

Mihai Stoica s-a arătat extrem de îngrijorat de starea tot mai proastă a gazonului de pe Arena Națională și se temea că se va înrăutăți în urma meciului România – Moldova. Federația Română de Fotbal a venit cu o decizie în favoarea echipei campioane.

Decizia luată de Federație chiar înainte de România – Moldova

În urma prognozei meteo, care nu este deloc bună în București, Federația Română de Fotbal a decis ca echipa națională a Moldovei să își desfășoare antrenamentul pe Stadionul Steaua, nu pe Arena Națională așa cum era stabilit inițial.

„Având în vedere condițiile meteo prognozate, pentru a proteja suprafața de joc, Moldova se va antrena mâine în Ghencea”, au transmis oficialii FRF cu 2 zile înaintea partidei, ce va avea loc pe 9 octombrie.

Bineînțeles, decizia nu a fost luată cu gândul la FCSB sau Dinamo, ci la meciul dintre România și Austria, care este un meci foarte important. O victorie ne mai poate ține în cărți cel puțin pentru poziția secundă, care este, la rândul ei, destul de importantă de obținut.

Ce spunea Mihai Stoica despre faptul că România va juca pe Arena Națională amicalul cu Moldova

Îngrijorat de calitatea suprafeței de joc în ultima perioadă, Mihai Stoica s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că România – Moldova se va disputa pe Arena Națională, ba mai mult, antrenamentul vecinilor de peste Prut era programat tot pe cel mai mare stadion al țării.

„Speram că măcar meciul cu Moldova să nu fie organizat de Federație pe Arenă. Colac peste pupăză, Moldova se și antrenează acolo. De ce trebuie ca un amical cu Moldova să se joace pe Arena Națională?”, a fost nemulțumirea exprimată de managerul general al FCSB, la Prima Sport.

Când va juca FCSB următorul meci acasă

Deși starea gazonului s-a înrăutățit din cauza condițiilor meteo, FCSB și Mihai Stoica speră ca lucrurile să se îmbunătățească în următoarele două săptămâni, când campioana României revine pe Arena Națională pentru un nou meci în UEFA Europa League.

Imediat după pauza internațională, „roș-albaștrii” merg la Clinceni pentru a o înfrunta pe codașa SuperLigii, Metaloglobus București, iar la cinci zile distanță o primesc pe Bologna pe Arena Națională. Câștigătoarea Coppa Italia vine la București, iar FCSB este pregătită să arunce prima garnitură în luptă și să nu mai abordeze meciul cu o echipă formată în mare parte din rezerve, așa cum a făcut-o în partida cu Young Boys Berna. Partida dintre FCSB și italieni va avea loc pe 23 octombrie, de la ora 19:45.

