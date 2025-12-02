Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog să nu promulge domnul președinte Nicușor Dan ‘Legea Novak’!”

ADVERTISEMENT

Se anunță vremuri complicate pentru cluburile de fotbal din România , urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, a tras un semnal de alarmă.

„Legea Novak” ar putea distruge cluburile din Superliga! Cristi Munteanu trage un semnal de alarmă

Oțelul se numără printre echipele din Superliga României cu foarte mulți jucători străini în lot. În cazul în care „Legea Novak” va fi promulgată, clubul ar putea avea probleme serioase. Practic, ar trebui să investească în transferul unor fotbaliști români.

Doar că Oțelul nu este o echipă cu un buget care să îi permită să transfere fotbaliști români de valoare, care sunt și foarte scumpi. Ba mai mult, Cristi Munteanu a scos în evidență și altă situație. Fotbaliștii străini din lot au contracte pe mai mulți ani.

„Eu mă rog ca domnul președinte să nu promulge legea asta. Fiecare club trebuie lăsat să își facă propria strategie. Sunt cluburi cu bani. Noi suntem ajutați cu 25% de autoritățile locale. Fără banii ăștia nu am fi fost aici în momentul ăsta. Treaba noastră e să luăm jucători ieftini, să îi facem buni și să îi vindem.

Mai mult, am jucători cu contracte pe doi-trei ani. Riști să bagi clubul în faliment. E complexă treaba. Înțeleg buna intenție, dar nu cred că ar fi benefic în fotbal. Toți jucătorii au contracte pe mai mulți ani. Legea a venit de nicăieri. E periculos pentru multe cluburi. Nu sunt mai mult de cinci echipe care au patroni foarte puternici, care își permit să cumpere ce români vor ei. Noi ne-am trimis punctul de vedere. Sperăm să nu se ajungă aici. Cluburile vor fi nevoite să joace cu fotbaliști mai puțin talentați. Va scădea calitatea fotbalului”, a declarat Cristi Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune președintele de la Oțelul după înfrângerea cu Dinamo

De asemenea, președintele celor de la Oțelul a vorbit și despre viitorul pe termen scurt al echipei. , însă Cristi Munteanu laudă progresul arătat în acest sezon de gălățeni.

„Sunt frustrat. Puteam scoate mai mult din meciul ăsta, poate și meritam dacă eram mai lucizi la finalizare. Felicit echipa noastră pentru modul în care a arătat. Și jocul a fost unul bun. Am produs fotbal, dar am fost precipitați la finalizare. De trei meciuri se întâmplă asta. Avem probleme la finalizare. Nu reușim să marcăm din situații bune. Plătim cu puncte treaba asta.

Îmi place echipa, îmi place dăruirea și atitudinea, și până la urmă vor veni și rezultatele. Dacă aș putea să îi reproșez arbitrului ceva e faptul că au fost prea multe trageri de timp pe final. Asta înseamnă că le-a fost frică de noi. S-a văzut și bucuria lor. Și-au dat seama că au luat maximum de puncte într-un meci în care poate nu meritau. Echipa noastră arată așa după ce s-a format în urmă cu patru luni de zile. Mai e timp. Cred că avem marjă de creștere. Avem calitate”, a mai spus Cristi Munteanu.