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„Fricoasă, temătoare și fără agresivitate!”. Eugen Neagoe, dur cu Universitatea Craiova după eliminarea din Champions League

Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, a fost dur cu echipa lui Filipe Coelho. Cum a analizat înfrângerea oltenilor de pe „Ion Oblemenco”, în fața lui Levski Sofia
Ciprian Păvăleanu
29.07.2026 | 23:07
Fricoasa tematoare si fara agresivitate Eugen Neagoe dur cu Universitatea Craiova dupa eliminarea din Champions League
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Eugen Neagoe, critic la adresa jocului Craiovei din meciul cu Levski. Foto: Colaj FANATIK
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Eugen Neagoe (58 de ani) nu s-a ferit de cuvinte după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2, meci care i-a eliminat pe olteni din cursa pentru marele jackpot din UEFA Champions League. În continuare, echipa lui Filipe Coelho va merge în turul al 3-lea din UEFA Europa League, unde îi va întâlni pe finlandezii de la KuPS.

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Deși Universitatea Craiova avea nevoie de goluri pentru a merge mai departe, echipa nu a început așa cum și-ar fi imaginat fanii. În loc ca oltenii să se năpustească asupra porții adverse, Levski a preluat controlul și a punctat de două ori în primele 16 minute, după ce golgheterul Everton Bala a dat un gol și o pasă de gol în doar 3 minute.

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Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, a analizat jocul oltenilor și a criticat prestația și atitudinea fotbaliștilor din prima repriză și modul în care au abordat primele minute. La final, el l-a felicitat pe Adrian Rus, care a înscris un gol fabulos în repriza secundă, însă care nu a mai contat pentru calificare.

„O primă repriză foarte slabă. Craiova a început fricoasă, temătoare, fără pressing, fără agresivitate. Levski a început jocul ca o echipă mare, cu pressing, nu i-au lăsat să joace. Au marcat în 16 minute două goluri nepermis de ușor. Craiova nu a avut nicio ocazie în prima repriză, nicio amenințare. În a doua repriză au început jocul bine. A venit golul senzațional al lui Rus, nu știam că are asemenea veleități. Bravo lui că a marcat!”, a declarat Eugen Neagoe, în direct la Prima Sport.

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Universitatea Craiova a pierdut jackpot-ul din UCL și va merge în Finlanda pentru a se califica în play-off-ul Europa League

După ce a fost eliminată din Liga Campionilor, Universității Craiova i-a mai rămas doar Europa League sau Conference League. Totuși, în momentul de față, elevii lui Coelho nu au asigurată participarea în niciuna dintre aceste competiții, însă o calificare în play-off-ul din Europa League i-ar aduce această liniște.

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Pentru a ajunge acolo, Universitatea Craiova trebuie să treacă de KuPS, formație din Finlanda. Formația pe care o vor întâlni oltenii este mult inferioară lui Levski și este cotată la doar 6,3 milioane de euro pe Transfermarkt. KuPS Kuopio a fost eliminată, de asemenea, din turul al doilea de UEFA Champions League, de campioana din Azerbaidjan, Sabah.

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Dacă s-ar fi calificat în faza principală din UEFA Champions League, U Craiova și-ar fi asigurat bugetul pentru următorii doi ani. Suma s-ar fi ridicat la minimum 20 de milioane de euro și chiar simpla participare în play-off-ul Ligii Campionilor i-ar fi adus 5 milioane de euro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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