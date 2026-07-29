„Fricoasă, temătoare și fără agresivitate!”. Eugen Neagoe, dur cu Universitatea Craiova după eliminarea din Champions League

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Eugen Neagoe (58 de ani) nu s-a ferit de cuvinte după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2, meci care i-a eliminat pe olteni din cursa pentru marele jackpot din UEFA Champions League. În continuare, echipa lui Filipe Coelho va merge în turul al 3-lea din UEFA Europa League, unde îi va întâlni pe finlandezii de la KuPS.

Eugen Neagoe, critici dure la adresa Universității Craiova! Care a fost singurul aspect pozitiv

Deși Universitatea Craiova avea nevoie de goluri pentru a merge mai departe, echipa nu a început așa cum și-ar fi imaginat fanii. În loc ca oltenii să se năpustească asupra porții adverse, Levski a preluat controlul și a punctat de două ori în primele 16 minute, după ce

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Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, a analizat jocul oltenilor și a criticat prestația și atitudinea fotbaliștilor din prima repriză și modul în care au abordat primele minute. La final, el l-a felicitat pe Adrian Rus, care a înscris un gol fabulos în repriza secundă, însă care nu a mai contat pentru calificare.

„O primă repriză foarte slabă. Craiova a început fricoasă, temătoare, fără pressing, fără agresivitate. Levski a început jocul ca o echipă mare, cu pressing, nu i-au lăsat să joace. Au marcat în 16 minute două goluri nepermis de ușor. Craiova nu a avut nicio ocazie în prima repriză, nicio amenințare. În a doua repriză au început jocul bine. A venit golul senzațional al lui Rus, nu știam că are asemenea veleități. Bravo lui că a marcat!”, a declarat Eugen Neagoe, în direct la

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Universitatea Craiova a pierdut jackpot-ul din UCL și va merge în Finlanda pentru a se califica în play-off-ul Europa League

După ce a fost eliminată din Liga Campionilor, Universității Craiova i-a mai rămas doar Europa League sau Conference League. Totuși, în momentul de față, elevii lui Coelho nu au asigurată participarea în niciuna dintre aceste competiții, însă o calificare în play-off-ul din Europa League i-ar aduce această liniște.

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Pentru a ajunge acolo, Universitatea Craiova trebuie să treacă de KuPS, formație din Finlanda. Formația pe care o vor întâlni oltenii este mult inferioară lui Levski și este cotată la doar 6,3 milioane de euro pe Transfermarkt. KuPS Kuopio a fost eliminată, de asemenea, din turul al doilea de UEFA Champions League, de campioana din Azerbaidjan, Sabah.

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Dacă s-ar fi calificat în faza principală din UEFA Champions League, Suma s-ar fi ridicat la minimum 20 de milioane de euro și chiar simpla participare în play-off-ul Ligii Campionilor i-ar fi adus 5 milioane de euro.